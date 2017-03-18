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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 09 лис, 2021 15:57
sequence написав: Успіх написав:
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Але от щось відкласти на майбутній ремонт - не дуже виходить, а місцями - то й зовсім не виходить!
ну так и Макс со своими ремонтами трохи подафигел, боюсь даже итоговый бюджет услышать.
Это все называется "с жиру беситься" в меру возможностей. Трудные времена придется как-то пережить - остальное все шелуха, образуется. И Макс когда-то заселится и будет наслаждаться всеми скрытыми косяками ремонта (может прямо под скрытыми плинтусами и скрытыми напольными конвекторами) и вы когда-то допилите ремонт и сдадите свою квартирку алкашам. И мне когда-то КГС что-то коряво достроит.
suum cuique
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
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airmax78
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:03
airmax78 написав:
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт
То вже треба голосовалку вгорі))
Макс вклав в ремонт:
1. - 80К$
2. - 100К$
3. - 120К$
4. - більше 120К$
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:16
zРадио написав: Первый написав: change_pm написав:
Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде
Хоча є варіант - всі однаково бідні:
одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні
Неправда. Всі не піднімуть опу і не зроблять дію.
Хто в житті не піднімає опу - залишиться бідним. Але необхідно дати шанс. І справа конкретного індивідууму скористатися ним чи ні.
Так ты - бесплатный wealth manager? Долярчик их зачем-то на ютубе выискивает, а на самом деле и далеко ходить не нужно.
"Не ленись - сходи в ОП. Дай себе шанс стать богатым!"
Ти не відповів на питання. Хто досконально вивчив? Давай посилання
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Додано: Вів 09 лис, 2021 16:23
airmax78 написав:
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Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.
Мне вот интересно, куда затем
вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?
Даешь дачу!
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