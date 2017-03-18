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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8855885688578858

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 115
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
12
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 15:57

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Але от щось відкласти на майбутній ремонт - не дуже виходить, а місцями - то й зовсім не виходить! :shock: :roll:

ну так и Макс со своими ремонтами трохи подафигел, боюсь даже итоговый бюджет услышать.
Это все называется "с жиру беситься" в меру возможностей. Трудные времена придется как-то пережить - остальное все шелуха, образуется. И Макс когда-то заселится и будет наслаждаться всеми скрытыми косяками ремонта (может прямо под скрытыми плинтусами и скрытыми напольными конвекторами) и вы когда-то допилите ремонт и сдадите свою квартирку алкашам. И мне когда-то КГС что-то коряво достроит.
suum cuique

Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:03

За крок до перевороту думок©

  airmax78 написав:Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт

То вже треба голосовалку вгорі))
Макс вклав в ремонт:
1. - 80К$
2. - 100К$
3. - 120К$
4. - більше 120К$ :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:16

  zРадио написав:
  Первый написав:
  change_pm написав:
Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде :mrgreen:

Хоча є варіант - всі однаково бідні:

одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні :mrgreen:

Неправда. Всі не піднімуть опу і не зроблять дію.
Хто в житті не піднімає опу - залишиться бідним. Але необхідно дати шанс. І справа конкретного індивідууму скористатися ним чи ні.


Так ты - бесплатный wealth manager? Долярчик их зачем-то на ютубе выискивает, а на самом деле и далеко ходить не нужно.

"Не ленись - сходи в ОП. Дай себе шанс стать богатым!"


:-)
Ти не відповів на питання. Хто досконально вивчив? Давай посилання
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:23

  airmax78 написав:..
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.

могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.
Мне вот интересно, куда затем вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?
Даешь дачу!
sequence
 
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