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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8855885688578858

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 116
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 16:23

  airmax78 написав:..
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.

могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.
Мне вот интересно, куда затем вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?
Даешь дачу!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:30

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.

могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.
Мне вот интересно, куда затем вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?
Даешь дачу!

Оба соседа на этаже, которые начали ремонты одновременно со мной - все еще их не закончили.
Займусь инвестированием сдачи, оставшейся от прораба.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Займусь инвестированием сдачи, оставшейся от прораба.

Подсади прораба на инвестирование и стань его брокером-консультансом.
Так глядишь на комиссиях половину затрат на ремонт обратно отбить выйдет )))
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:44

  change_pm написав:Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде :mrgreen:

Хоча є варіант - всі однаково бідні:

одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні :mrgreen:

Какая квартира, а тем более машина? На весь двор 6-подъездной 9-этажки в середине 80х было от силы 4-5 автомобилей. При том что в основном военные жили (не самые бедные люди в том варианте).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 18:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Оба соседа на этаже, которые начали ремонты одновременно со мной - все еще их не закончили.
Займусь инвестированием сдачи, оставшейся от прораба.

уверен что вся ликвидная "сдача" уже инвестирована стройбанами или прорабом, остаток это неликвид на выброс)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.forbes.com/sites/forbes-global-properties/2021/11/04/exploring-gstaad-switzerlands-most-expensive-alpine-village/?ss=real-estate&sh=54dd69174c70
"Gstaad is one of the most expensive places in the mountains of Europe and therefore the world," du Pasquier says. "The average price per square meter is around CHF 33,000, or $36,000, with prices that can reach more than CHF 65,000, or about $71,000 per square meter."

Вот где пора парапланировать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:05

  Faceless написав:https://www.forbes.com/sites/forbes-global-properties/2021/11/04/exploring-gstaad-switzerlands-most-expensive-alpine-village/?ss=real-estate&sh=54dd69174c70
"Gstaad is one of the most expensive places in the mountains of Europe and therefore the world," du Pasquier says. "The average price per square meter is around CHF 33,000, or $36,000, with prices that can reach more than CHF 65,000, or about $71,000 per square meter."

Вот где пора парапланировать :mrgreen:

Некуда. Сильно ограниченный ресурс. Нет своей Оркады, ДБК4, Киевсовета, Черновецкий и Ко никогда не были мэрами Гаастада. Вильнолюдям в Гаастаде ничего не продают. Очень заповедное место.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:31

З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!


В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.
Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.
При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

Зауважу, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.
Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота
Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підпорядкованих КП та громадських організацій.

До речі, у 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі", на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми ОДР.

Нагадаю, що також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони.
За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 20:51

  Xenon написав:
З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!


В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.
Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.
При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

Зауважу, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.
Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота
Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підпорядкованих КП та громадських організацій.

До речі, у 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі", на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми ОДР.

Нагадаю, що також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони.
За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%.



гарна новина!
КРЖН рокетой !!!
flyman
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