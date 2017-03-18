Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:.. Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби. Мне вот интересно, куда затем вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек? Даешь дачу!
airmax78 написав:.. Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби. Мне вот интересно, куда затем вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек? Даешь дачу!
Оба соседа на этаже, которые начали ремонты одновременно со мной - все еще их не закончили. Займусь инвестированием сдачи, оставшейся от прораба.
"Gstaad is one of the most expensive places in the mountains of Europe and therefore the world," du Pasquier says. "The average price per square meter is around CHF 33,000, or $36,000, with prices that can reach more than CHF 65,000, or about $71,000 per square meter."
"Gstaad is one of the most expensive places in the mountains of Europe and therefore the world," du Pasquier says. "The average price per square meter is around CHF 33,000, or $36,000, with prices that can reach more than CHF 65,000, or about $71,000 per square meter."
Вот где пора парапланировать
Некуда. Сильно ограниченный ресурс. Нет своей Оркады, ДБК4, Киевсовета, Черновецкий и Ко никогда не были мэрами Гаастада. Вильнолюдям в Гаастаде ничего не продают. Очень заповедное место.
З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!
В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді. Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.
Зауважу, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.
Перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підпорядкованих КП та громадських організацій.
До речі, у 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі", на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми ОДР.
Нагадаю, що також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони. За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%.
З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!
В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді. Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.
Зауважу, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.
Перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота Сектор розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підпорядкованих КП та громадських організацій.
До речі, у 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі", на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми ОДР.
Нагадаю, що також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони. За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%.