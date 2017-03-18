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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 лис, 2021 23:11
airmax78 написав:
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
Каких нафиг шагов?
Какого финиша?
Мебель, техника, шторы...держатель туалетной бумаги?
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:59
UA написав: airmax78 написав:
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
Каких нафиг шагов?
Какого финиша?
Мебель, техника, шторы...держатель туалетной бумаги?
Мебель, техника, шторы. По деньгам 30% стоимости ремонта. По времени - у кого как.
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airmax78
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Додано: Сер 10 лис, 2021 01:26
airmax78 написав: sequence написав: Успіх написав:
..
Але от щось відкласти на майбутній ремонт - не дуже виходить, а місцями - то й зовсім не виходить!
ну так и Макс со своими ремонтами трохи подафигел, боюсь даже итоговый бюджет услышать.
Это все называется "с жиру беситься" в меру возможностей. Трудные времена придется как-то пережить - остальное все шелуха, образуется. И Макс когда-то заселится и будет наслаждаться всеми скрытыми косяками ремонта (может прямо под скрытыми плинтусами и скрытыми напольными конвекторами) и вы когда-то допилите ремонт и сдадите свою квартирку алкашам. И мне когда-то КГС что-то коряво достроит.
suum cuique
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
Максим, такой лайфхак.
лоджию оставляете на потом и в выходные и после работы зашиваете белой пластиковой вагонкой. Экономия!
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Додано: Сер 10 лис, 2021 01:34
sequence написав: airmax78 написав:
..
Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.
могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.
Мне вот интересно, куда затем
вы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?
Даешь дачу!
+1.
Вот и я о том-же.
Следующая цель в жизни должна быть масштабней.
Но как-бы она не лишила смысла текущую.
Дача?
Слишком примитивно.
Напоминает:
"— Куплю барабан, взаправдашнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь." (М.Твен "Приключения Тома Сойера")
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rjkz
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Додано: Сер 10 лис, 2021 01:51
beee
Это в таком элитном доме(а адрес то какой?) кто то так элитно вывел говносток из новопостроенной в НЕ мокрой зоне параши не по проекту? Наверно разделили квартиру на несколько? И чего в подъезде так криво плитка лежит, Флай и то лучше бы в бункере сделал?
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барабашов
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