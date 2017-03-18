sequence написав:

airmax78 написав: ..

Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт. ..Я не могу остановиться за несколько шагов до финиша и сильно экономить уже не могу - все испорчу. Уже придется допилить этот ремонт.

могу только сказать, что у вас все сравнительно быстро, в варианте "круто, как для себя". За последние несколько лет, как познакомился с миром дизайнеров, услышал невероятное количество акуительных историй про ремонты, что длятся годами. Например, как хозяин "пэрфэкцыоныст" не может несколько лет подобрать мелкий элемент, вроде карниза под что-то там рядом в помещении, притом что рендер был такой сразу. Другому мебель переделывали три раза, просто потому что "уберите все это говно". Когда нет проблемы где жить, некоторые превращают ремонт в смысл жизни или какое-то извращенное хобби.Мне вот интересно, кудавы направите энергию, освобожденную аки Джанго, от тягот лицезрения переделок кривых стяжек?Даешь дачу!