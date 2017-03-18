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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8857885888598860

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 116
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:35

  change_pm написав:Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде :mrgreen:

Хоча є варіант - всі однаково бідні:

одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні :mrgreen:

  change_pm написав:Я за майбутне кажу... + на додачу всім по 500 баксів базового доходу...

  flyman написав:то в мене ще $400 буде на інвештиції в кавалірки біля ШРТ, і коровам хвости можна буде не крутити, і WC зробити як в гОроді, гуд Вольдемар, гуд.

Протиріччя на бачиш?

Одна квартира - на равно можно інвестувати в кавалірки!

Зайві кавалірки будуть реквізовано і передано сірійцям, пакам, афгані...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 10:41

  change_pm написав:
  change_pm написав:Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде :mrgreen:

Хоча є варіант - всі однаково бідні:

одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні :mrgreen:

  change_pm написав:Я за майбутне кажу... + на додачу всім по 500 баксів базового доходу...

  flyman написав:то в мене ще $400 буде на інвештиції в кавалірки біля ШРТ, і коровам хвости можна буде не крутити, і WC зробити як в гОроді, гуд Вольдемар, гуд.

Протиріччя на бачиш?

Одна квартира - на равно можно інвестувати в кавалірки!

Зайві кавалірки будуть реквізовано і передано сірійцям, пакам, афгані...

Кавалірка - це кавалірка, а не квартира. Як і дача, гараж/паркомісце, по 1 шт. на ніс без експропріації. Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.
Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?

Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:02

  flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів

Можна уточнити?
Це "працюючий середній клас" живе на 100 дол/міс і мріє про купівлю квартирок і напівпідвалів навколо Києва?
Чи непрацюючі "ніщеброди-халявщики"? Любителі Льоні Голубкова???

Frant
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:51

Зима близко (с)

Інформуємо Вас, що 10.11.2021 року на магістральній тепловій мережі №5, яка перебуває у господарському віддані оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», сталася аварійна ситуація.

Внаслідок аварійного відключення магістральної теплової мережі, було тимчасово припинено теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів Харківського масиву Дарницького району м. Києва та частково Дніпровського району м. Києва по зоні обслуговування виконавця послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:02

  flyman написав:Кавалірка - це кавалірка, а не квартира...

Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.

ЧТО? :shock: Но нормам 21 метр здається на одного? Ось і все, все інше - бахатство ))))
  flyman написав:Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?

Я певен, що вкалувати будуть робати, але лише на 300-500 млн населення планети. Інші - в утіль!
  flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.

Інклюзівний копіталізьм не передбачає наявності сєрєднього класу...

Ти думаєш, чому я вирішив більше квадратами не приростати?
Головне завдання буде ті квадрати зберегти і передати дітям... і залишиться в частнині того, що залишиться від середнього класу...
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:02

  Xenon написав:
Інформуємо Вас, що 10.11.2021 року на магістральній тепловій мережі №5, яка перебуває у господарському віддані оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», сталася аварійна ситуація.

Внаслідок аварійного відключення магістральної теплової мережі, було тимчасово припинено теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів Харківського масиву Дарницького району м. Києва та частково Дніпровського району м. Києва по зоні обслуговування виконавця послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

На Чернігівську губернію нам ... :lol:
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