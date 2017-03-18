Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Як показує історія - такого ніколи не було і ніколи не буде
Хоча є варіант - всі однаково бідні:
одна квартира - одна машина - одна дружина - і все в магазині за трудодні
change_pm написав:Я за майбутне кажу... + на додачу всім по 500 баксів базового доходу...
flyman написав:то в мене ще $400 буде на інвештиції в кавалірки біля ШРТ, і коровам хвости можна буде не крутити, і WC зробити як в гОроді, гуд Вольдемар, гуд.
Протиріччя на бачиш?
Одна квартира - на равно можно інвестувати в кавалірки!
Зайві кавалірки будуть реквізовано і передано сірійцям, пакам, афгані...
Кавалірка - це кавалірка, а не квартира. Як і дача, гараж/паркомісце, по 1 шт. на ніс без експропріації. Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів. Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?
Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
Інформуємо Вас, що 10.11.2021 року на магістральній тепловій мережі №5, яка перебуває у господарському віддані оператора зовнішніх інженерних мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», сталася аварійна ситуація.
Внаслідок аварійного відключення магістральної теплової мережі, було тимчасово припинено теплопостачання багатоквартирних будинків та інших споживачів Харківського масиву Дарницького району м. Києва та частково Дніпровського району м. Києва по зоні обслуговування виконавця послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».
flyman написав:Кавалірка - це кавалірка, а не квартира...
Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
ЧТО? Но нормам 21 метр здається на одного? Ось і все, все інше - бахатство ))))
flyman написав:Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?
Я певен, що вкалувати будуть робати, але лише на 300-500 млн населення планети. Інші - в утіль!
flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.
Інклюзівний копіталізьм не передбачає наявності сєрєднього класу...
Ти думаєш, чому я вирішив більше квадратами не приростати? Головне завдання буде ті квадрати зберегти і передати дітям... і залишиться в частнині того, що залишиться від середнього класу...
flyman написав:Кавалірка - це кавалірка, а не квартира...
Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
ЧТО? Но нормам 21 метр здається на одного? Ось і все, все інше - бахатство ))))
flyman написав:Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?
Я певен, що вкалувати будуть робати, але лише на 300-500 млн населення планети. Інші - в утіль!
flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.
Інклюзівний копіталізьм не передбачає наявності сєрєднього класу...
Ти думаєш, чому я вирішив більше квадратами не приростати? Головне завдання буде ті квадрати зберегти і передати дітям... і залишиться в частнині того, що залишиться від середнього класу...
Ваша задача на ближайшие 10 лет: обеспечить достойный уровень жизни и плавную интеграцию в общество миллионов беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Африки . Поэтому вам придется работать больше, больше платить налогов. Зарабатывать меньше.
flyman написав:Кавалірка - це кавалірка, а не квартира...
Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
ЧТО? Но нормам 21 метр здається на одного? Ось і все, все інше - бахатство ))))
flyman написав:Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?
Я певен, що вкалувати будуть робати, але лише на 300-500 млн населення планети. Інші - в утіль!
flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.
Інклюзівний копіталізьм не передбачає наявності сєрєднього класу...
Ти думаєш, чому я вирішив більше квадратами не приростати? Головне завдання буде ті квадрати зберегти і передати дітям... і залишиться в частнині того, що залишиться від середнього класу...
Ваша задача на ближайшие 10 лет: обеспечить достойный уровень жизни и плавную интеграцию в общество миллионов беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Африки . Поэтому вам придется работать больше, больше платить налогов. Зарабатывать меньше.
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Я - виділив Складачі цін - полюбляють такі фішки Тому думаю, що саме така ціна буде на стадії - "веземо екскаватор на ділянку, щоб викопати ямку"!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 10 лис, 2021 13:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Кавалірка - це кавалірка, а не квартира...
Квартира це 1к бедрум для одного (по нашому 2к), 2к бедрум для двох (трьошка) і т.д.
ЧТО? Но нормам 21 метр здається на одного? Ось і все, все інше - бахатство ))))
flyman написав:Чи ти думаєш, що буде як в пісні з кіно про Елєктроніка "вкальівают робатьі, а нє чілавєк"? А потім що, "повстання машин", які теж хочуть як люди ніц не робити і мати халявну змазку і заряд акумулятора?
Я певен, що вкалувати будуть робати, але лише на 300-500 млн населення планети. Інші - в утіль!
flyman написав:Все ж таки має чимось відрізнятися так званий працюючий середній клас від непрацюючих халявщиків-соціальщиків-ніщебродів.
Інклюзівний копіталізьм не передбачає наявності сєрєднього класу...
Ти думаєш, чому я вирішив більше квадратами не приростати? Головне завдання буде ті квадрати зберегти і передати дітям... і залишиться в частнині того, що залишиться від середнього класу...
готовая идея сценария для съемок сиквела "тупой и еще тупее", да и пара главных героев в наличии