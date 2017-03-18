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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8858885988608861

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 116
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
14
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:45

  Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )

NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9.
Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами.
Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.

Зображення


Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну :) удачи им...
Sidus
 
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  #<1 ... 8858885988608861
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