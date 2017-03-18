Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...
Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Я - виділив Складачі цін - полюбляють такі фішки Тому думаю, що саме така ціна буде на стадії - "веземо екскаватор на ділянку, щоб викопати ямку"!