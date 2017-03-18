Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...
Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9. Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами. Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.
Я - виділив Складачі цін - полюбляють такі фішки Тому думаю, що саме така ціна буде на стадії - "веземо екскаватор на ділянку, щоб викопати ямку"!
Первый написав:Продажі вже майже місяць йдуть. 1к на нижніх поверхах від 3,5 кує і виключно при 100% оплаті. Поближче до бога РА навіть писати не хочу. Котлован ще не копали. Здача може в 2025 році. А може й ні.
реально 2026-2027 если по плану и без форсмажоров) думаю на готовое рядом с РА с видом на запад будет хорошо за овер 10)
хотя....парапланирование опять же да и удалЬОнка....
Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...
ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов) пеши исчо
ЦА у Мхитаряна - это чиновники, силовики? Тогда да, удаленка не играет. А в бизнесе она актуальна уже далеко не только для наемных рабов - и менеджмент, и собственники прекрасно ведут дела на расстоянии
Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...
ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов) пеши исчо
ЦА у Мхитаряна - это чиновники, силовики, криминал? Тогда да, удаленка не играет. А в бизнесе она актуальна уже далеко не только для наемных рабов - и менеджмент, и собственники прекрасно ведут дела на расстоянии
Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.
А так Да, удальонка вона така - ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з халупи, а не ультрасучасного будинку.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 лис, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.