RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8859886088618862>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:45

  Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )

NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9.
Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами.
Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.

Зображення


Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну :) удачи им...
Sidus
 
Повідомлень: 810
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:54

  Успіх написав:
  Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )

NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9.
Две башни уникальной архитектуры, соединённые первым в Европе мостом длиной в 50 метров с крытым и открытым бассейнами.
Премиальный образ жизни — апартаменты с отельным сервисом 5 звёзд и лучшие виды на Киев в самом сердце города.

Зображення

Я - виділив :D
Складачі цін - полюбляють такі фішки ;)
Тому думаю, що саме така ціна буде на стадії - "веземо екскаватор на ділянку, щоб викопати ямку"! :mrgreen:

never = ніколи, перепутали ОАЕ та Україну.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2124 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:55

7К - як з куща!©

  Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...

Ну, 10 не 10, а з 7К починати можуть))

Це ж КККЦ - "концептуальна концепція концептуальної нерухомості!"©😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 18.03.21
Подякував: 60 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:10

  Sidus написав:
Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну :) удачи им...


NVER, не бойся, не проси
striped
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 10.12.08
Подякував: 2521 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:53

Думаю что нижняя цена будет от 3-3.5К на этапе открытия продаж.

  Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9.

foxluck
 
Повідомлень: 359
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...

ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов)
пеши исчо
Прохожий
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:45

  foxluck написав:Думаю что нижняя цена будет от 3-3.5К на этапе открытия продаж.

  Xenon написав:по чем будет за квадрат, 10к или выше? )
NVER - новый жилой комплекс от TARYAN GROUP на бульваре Леси Украинки 7-9.



Продажі вже майже місяць йдуть.
1к на нижніх поверхах від 3,5 кує і виключно при 100% оплаті. Поближче до бога РА навіть писати не хочу.
Котлован ще не копали. Здача може в 2025 році. А може й ні.


Зи. Пишуть що в оранж сіті може буде гарно:-)
Первый
 
Повідомлень: 16532
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Продажі вже майже місяць йдуть.
1к на нижніх поверхах від 3,5 кує і виключно при 100% оплаті. Поближче до бога РА навіть писати не хочу.
Котлован ще не копали. Здача може в 2025 році. А може й ні.

реально 2026-2027 если по плану и без форсмажоров)
думаю на готовое рядом с РА с видом на запад будет хорошо за овер 10)

хотя....парапланирование опять же да и удалЬОнка....
Прохожий
 
Повідомлень: 12532
З нами з: 05.06.13
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:13

  Прохожий написав:
  Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...

ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов)
пеши исчо


ЦА у Мхитаряна - это чиновники, силовики? Тогда да, удаленка не играет. А в бизнесе она актуальна уже далеко не только для наемных рабов - и менеджмент, и собственники прекрасно ведут дела на расстоянии
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2709 раз.
Подякували: 5955 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:35

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  Sidus написав:Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...

ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов)
пеши исчо


ЦА у Мхитаряна - это чиновники, силовики, криминал? Тогда да, удаленка не играет. А в бизнесе она актуальна уже далеко не только для наемных рабов - и менеджмент, и собственники прекрасно ведут дела на расстоянии


Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.


А так Да, удальонка вона така - ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з халупи, а не ультрасучасного будинку.
Востаннє редагувалось Первый в Сер 10 лис, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Первый
 
Повідомлень: 16532
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8859886088618862>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 357374
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21630 3988374
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 09:11
vitaliian
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.