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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8859886088618862

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:38

  Xenon написав:
З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!


В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.
Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.
При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

В когось ще є сумніви, що ці урбанасти психічно хворі?
Цю площу давно планували зробити пішохідною але після спорудження тунелю для транспорту, а ці упороті просто перекрили дорогу.
І тепер подивіться на сайт пробок, все стало як ніколи, В.Васильківська стоїть, зупинився Хрещатик від Майдану до Бесарабки, став Шевченка і т.д.
Вже ці придурки наекспериментували на Басейній, в результаті збільшились пробки на Лесі, Мечникова, Шовковичній, Кругло-університетській.
Однозначно команду найкращого мера треба гнати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:45

  Первый написав:Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.


Про криминал я сам убрал. То было лишним

  Первый написав:А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.


Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:05

  zРадио написав:
  Первый написав:Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.


Про криминал я сам убрал. То было лишним

  Первый написав:А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.


Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины


Я хотів взять 1к в трініті в другому будинку, щоб єслі шо то там холостякуваии. Позавчора розпочали продаж. (Отримав смс)
Зателефонуй сам і спробуй придбати 1к.
Розкажеш. Поділишся враженнями як від першоджерела.

Зи. Такого схематозу кржн ще не бачив:-(
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:14

  Первый написав:
  zРадио написав:
  Первый написав:Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.


Про криминал я сам убрал. То было лишним

  Первый написав:А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.


Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины


Я хотів взять 1к в трініті в другому будинку, щоб єслі шо то там холостякуваии. Позавчора розпочали продаж. (Отримав смс)
Зателефонуй сам і спробуй придбати 1к.
Розкажеш. Поділишся враженнями як від першоджерела.

Зи. Такого схематозу кржн ще не бачив:-(

так я не пойму, Первий вийшов в кеш і нічого не купує, бо дорого?
flyman
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