|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:38
Xenon написав:
З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!
В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.
Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.
При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.
В когось ще є сумніви, що ці урбанасти психічно хворі?
Цю площу давно планували зробити пішохідною але після спорудження тунелю для транспорту, а ці упороті просто перекрили дорогу.
І тепер подивіться на сайт пробок, все стало як ніколи, В.Васильківська стоїть, зупинився Хрещатик від Майдану до Бесарабки, став Шевченка і т.д.
Вже ці придурки наекспериментували на Басейній, в результаті збільшились пробки на Лесі, Мечникова, Шовковичній, Кругло-університетській.
Однозначно команду найкращого мера треба гнати.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:45
Первый написав:
Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.
Про криминал я сам убрал. То было лишним
Первый написав:
А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.
Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11589
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2709 раз.
- Подякували: 5959 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:05
zРадио написав: Первый написав:
Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.
Про криминал я сам убрал. То было лишним
Первый написав:
А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.
Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины
Я хотів взять 1к в трініті в другому будинку, щоб єслі шо то там холостякуваии. Позавчора розпочали продаж. (Отримав смс)
Зателефонуй сам і спробуй придбати 1к.
Розкажеш. Поділишся враженнями як від першоджерела.
Зи. Такого схематозу кржн ще не бачив:-(
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16533
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:14
Первый написав: zРадио написав: Первый написав:
Ти до якої категорії відніс себе? Точно. Кримінал.
Про криминал я сам убрал. То было лишним
Первый написав:
А так Да, удальонка вона така, ведеться виключно з ібенів, а не центру міста, і тільки з зала були, а не ультрасучасного будинку.
Почему с ипеней? У моего СЕО семья в Лиссабоне. Раньше он жил здесь, а там - набегами. Последние 1,5 года - наоборот. Я не люблю частных примеров, поэтому этот кейс ничего глобально не значит. Но ты говорил конкретно о ЦА нового проекта Мхитаряна. А это люди, у которых есть деньги жить и за пределами Украины
Я хотів взять 1к в трініті в другому будинку, щоб єслі шо то там холостякуваии. Позавчора розпочали продаж. (Отримав смс)
Зателефонуй сам і спробуй придбати 1к.
Розкажеш. Поділишся враженнями як від першоджерела.
Зи. Такого схематозу кржн ще не бачив:-(
так я не пойму, Первий вийшов в кеш і нічого не купує, бо дорого?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26561
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2126 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:33
zРадио написав: Прохожий написав: Sidus написав:
Человейник за 10к/м2? В постковидную эпоху удаленки? Нуну удачи им...
ауга, удаленщики это как раз ЦА Мхитарянов)
пеши исчо
ЦА у Мхитаряна - это чиновники, силовики? Тогда да, удаленка не играет. А в бизнесе она актуальна уже далеко не только для наемных рабов - и менеджмент, и собственники прекрасно ведут дела на расстоянии
смешной ты)
собственники как правило никогда не ездили в офис к 9:00 в отличии от тебя)
а ЦА в основе собственники бизнеса, да, и звезды шоубизнеса....
и да, могут там не проживать постоянно
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12536
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:51
Прохожий написав:
собственники как правило никогда не ездили в офис к 9:00 в отличии от тебя)
Сказал кто? Собственник пары-тройки квартир, или риелтор на свободном графике? Да, я исправно ездил в офис до начала коронакризиса. Только не на 9:00, а ближе к 11. Сейчас езжу дважды в неделю, провожу там по полдня. И делаю это, чтобы управлять портфелем инвестиционных проектов на 9-значную сумму в долларах. Это тебе не по ОП бегать, в которых если верить твоим словам, нужно быть не к 9:00, а к 6:00
Прохожий написав:
да, и звезды шоубизнеса....
Шоубиз у нас небогатый (выходцы из Квартала уже туда не попадают). Не сочиняй. Нет такого сегмента ЦА - это очень штучный спрос
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11589
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2709 раз.
- Подякували: 5959 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:54
zРадио написав:
. Это тебе не по ОП бегать, в которых если верить твоим словам, нужно быть не к 9:00, а к 6:00
надеюсь с пруфом где Я такое говорю нет проблем ?
иначе ты точно не 3й топ управляющий портфелем 9х а просто торговец прокладками на Минской как кто-то тут говорил)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Сер 10 лис, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12536
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:55
Прохожий написав: zРадио написав:
. Это тебе не по ОП бегать, в которых если верить твоим словам, нужно быть не к 9:00, а к 6:00
надеюсь с пруфом где Я такое говорю нет проблем ?
Т.е. очередей в отделах продаж нет? Ок, зафиксировали
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11589
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2709 раз.
- Подякували: 5959 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Сер 10 лис, 2021 19:58
zРадио написав: Прохожий написав: zРадио написав:
. Это тебе не по ОП бегать, в которых если верить твоим словам, нужно быть не к 9:00, а к 6:00
надеюсь с пруфом где Я такое говорю нет проблем ?
Т.е. очередей в отделах продаж нет? Ок, зафиксировали
парапланерист слился, собственно как и всегда
выдохни, отдыхай, выпей пивка, завтра рано утром с полосатой сумкой к Минской пока места не заняли
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12536
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:18
zРадио написав: Прохожий написав:
собственники как правило никогда не ездили в офис к 9:00 в отличии от тебя)
Да, я исправно ездил в офис до начала коронакризиса. Только не на 9:00, а ближе к 11. Сейчас езжу дважды в неделю, провожу там по полдня. И делаю это, чтобы управлять портфелем инвестиционных проектов на 9-значную сумму в долларах.
ого, да ты оказывается уже собственник окулиардной компании
а почему не можешь управлять своим 9Хокулиардным портфелем с минской???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12536
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21631
|3988493
|
|
|710
|357383
|
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
|
|20
|50877
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|