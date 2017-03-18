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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вон сейчас в Берег Резиденции квартиры последней надежды продают на черную пятницу.
Додано: Чет 11 лис, 2021 04:35
Кроме базовой грамматики существуют стилистические разделы типа инверсии, эллипсы и тд.
Я сам не настолько силен, чтобы быть уверенным на 100%, но у меня не все выделенное создало трудности. последней части в презент перфект что они не получили никаких платежей по %%. В начале, очевидно, стилистический оборот в паст симпл пэссив войс, обращенный на самое себя.
К нас тоже грамматика - иностранцы с ума сходят.
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