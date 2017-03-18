|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вон сейчас в Берег Резиденции квартиры последней надежды продают на черную пятницу.
Додано: Чет 11 лис, 2021 04:35
Кроме базовой грамматики существуют стилистические разделы типа инверсии, эллипсы и тд.
Я сам не настолько силен, чтобы быть уверенным на 100%, но у меня не все выделенное создало трудности. последней части в презент перфект что они не получили никаких платежей по %%. В начале, очевидно, стилистический оборот в паст симпл пэссив войс, обращенный на самое себя.
К нас тоже грамматика - иностранцы с ума сходят.
Додано: Чет 11 лис, 2021 05:02
Мы живем во времена, когда происходят ранее никогда не происходивщие события.
Любое предположние может сверщиться.
Когда-то невозможно было представить распад СССР.Потом никому в голову не могло прийти, что гражданские самолеты могут атаковать мирные города. Очень немногие оказались готовы к кризису 2008 года. Только в художественных книгах и фильмах могло возникнуть то, что сейчас происходит с ковидом по всему миру.
Так что я не сильно удивлюсь, если завтра Землю захватят гуманоиды в виде Винни-Пуха и Пятачка.
У меня вообще уже по удивлению лимит исчерпан.
Додано: Чет 11 лис, 2021 05:14
У меня когда-то была препод из Канады, я ее спрашиваю, а в Канаде нейтивы знают все эти правила?
Нет, говорит, мы просто в этом растем, говорим, но объяснить, почему так говорим - не можем.
Собственно, нейтивы русского и украинского тоже правил не знают, но говорят как-то.
Кстати, в США или образованные или иностранцы говорят грамотно. дЛя остальных - три простых времени. Спроси что-то у среднего американца в перфектном времени - фиг поймет. В Канаде как-то получше с этим, может тяжесть Британской Короны обязывает?
|