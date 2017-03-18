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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8862886388648865

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вон сейчас в Берег Резиденции квартиры последней надежды продают на черную пятницу.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 04:35

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:China Evergrande Group today again defaulted on interest payments to international investors. DMSA itself is invested in these bonds and has not received any interest payments until today's end of the grace period. Now DMSA is preparing bankruptcy proceedings against Evergrande and calls on all bond investors to join it

Переведите выделенное. Что это значит?


Меня интересует именно грамматика. У вас же жена преподает английский. Спросите ее. Или только у меня эта фраза вызывает недоумение?


Кроме базовой грамматики существуют стилистические разделы типа инверсии, эллипсы и тд.
Я сам не настолько силен, чтобы быть уверенным на 100%, но у меня не все выделенное создало трудности. последней части в презент перфект что они не получили никаких платежей по %%. В начале, очевидно, стилистический оборот в паст симпл пэссив войс, обращенный на самое себя.
К нас тоже грамматика - иностранцы с ума сходят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 05:02

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.

Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене.

То есть вы думаете, что начался мировой долговой кризис? Пузыри начнут лопаться, а ФРС добьет всех ужесточением монетарной политики и реализуется сценарий Великой депрессии 30-ых?


Мы живем во времена, когда происходят ранее никогда не происходивщие события.
Любое предположние может сверщиться.
Когда-то невозможно было представить распад СССР.Потом никому в голову не могло прийти, что гражданские самолеты могут атаковать мирные города. Очень немногие оказались готовы к кризису 2008 года. Только в художественных книгах и фильмах могло возникнуть то, что сейчас происходит с ковидом по всему миру.
Так что я не сильно удивлюсь, если завтра Землю захватят гуманоиды в виде Винни-Пуха и Пятачка.
У меня вообще уже по удивлению лимит исчерпан.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 05:14

  adeges написав:
  Proofy написав:стоял вопрос по грамматике
DMSA itself is invested
почему тут эту форму втулили


Контора "заинвестирована" в облигации. Кто ж этих американцев поймет? Пишут через опу, бездари ;)


У меня когда-то была препод из Канады, я ее спрашиваю, а в Канаде нейтивы знают все эти правила?
Нет, говорит, мы просто в этом растем, говорим, но объяснить, почему так говорим - не можем.
Собственно, нейтивы русского и украинского тоже правил не знают, но говорят как-то.
Кстати, в США или образованные или иностранцы говорят грамотно. дЛя остальных - три простых времени. Спроси что-то у среднего американца в перфектном времени - фиг поймет. В Канаде как-то получше с этим, может тяжесть Британской Короны обязывает?
rjkz
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