Додано: Чет 11 лис, 2021 05:14

adeges написав: Proofy написав: стоял вопрос по грамматике DMSA itself is invested почему тут эту форму втулили стоял вопрос по грамматикепочему тут эту форму втулили



Контора "заинвестирована" в облигации. Кто ж этих американцев поймет? Пишут через опу, бездари Контора "заинвестирована" в облигации. Кто ж этих американцев поймет? Пишут через опу, бездари

У меня когда-то была препод из Канады, я ее спрашиваю, а в Канаде нейтивы знают все эти правила?Нет, говорит, мы просто в этом растем, говорим, но объяснить, почему так говорим - не можем.Собственно, нейтивы русского и украинского тоже правил не знают, но говорят как-то.Кстати, в США или образованные или иностранцы говорят грамотно. дЛя остальных - три простых времени. Спроси что-то у среднего американца в перфектном времени - фиг поймет. В Канаде как-то получше с этим, может тяжесть Британской Короны обязывает?