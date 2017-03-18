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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23
вон сейчас в Берег Резиденции квартиры последней надежды продают на черную пятницу.
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Proofy
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Додано: Чет 11 лис, 2021 04:35
Vlad442 написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
China Evergrande Group today again defaulted on interest payments to international investors. DMSA itself is invested in these bonds and has not received any interest payments
until today's end of the grace period. Now DMSA is preparing bankruptcy proceedings against Evergrande and calls on all bond investors to join it
Переведите выделенное. Что это значит?
Меня интересует именно грамматика. У вас же жена преподает английский. Спросите ее. Или только у меня эта фраза вызывает недоумение?
Кроме базовой грамматики существуют стилистические разделы типа инверсии, эллипсы и тд.
Я сам не настолько силен, чтобы быть уверенным на 100%, но у меня не все выделенное создало трудности. последней части в презент перфект что они не получили никаких платежей по %%. В начале, очевидно, стилистический оборот в паст симпл пэссив войс, обращенный на самое себя.
К нас тоже грамматика - иностранцы с ума сходят.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 05:02
Vlad442 написав: zРадио написав:
Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.
Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене.
То есть вы думаете, что начался мировой долговой кризис? Пузыри начнут лопаться, а ФРС добьет всех ужесточением монетарной политики и реализуется сценарий Великой депрессии 30-ых?
Мы живем во времена, когда происходят ранее никогда не происходивщие события.
Любое предположние может сверщиться.
Когда-то невозможно было представить распад СССР.Потом никому в голову не могло прийти, что гражданские самолеты могут атаковать мирные города. Очень немногие оказались готовы к кризису 2008 года. Только в художественных книгах и фильмах могло возникнуть то, что сейчас происходит с ковидом по всему миру.
Так что я не сильно удивлюсь, если завтра Землю захватят гуманоиды в виде Винни-Пуха и Пятачка.
У меня вообще уже по удивлению лимит исчерпан.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 05:14
adeges написав: Proofy написав:
стоял вопрос по грамматике
DMSA itself is invested
почему тут эту форму втулили
Контора "заинвестирована" в облигации. Кто ж этих американцев поймет? Пишут через опу, бездари
У меня когда-то была препод из Канады, я ее спрашиваю, а в Канаде нейтивы знают все эти правила?
Нет, говорит, мы просто в этом растем, говорим, но объяснить, почему так говорим - не можем.
Собственно, нейтивы русского и украинского тоже правил не знают, но говорят как-то.
Кстати, в США или образованные или иностранцы говорят грамотно. дЛя остальных - три простых времени. Спроси что-то у среднего американца в перфектном времени - фиг поймет. В Канаде как-то получше с этим, может тяжесть Британской Короны обязывает?
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Додано: Чет 11 лис, 2021 07:17
rjkz написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.
Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене.
То есть вы думаете, что начался мировой долговой кризис? Пузыри начнут лопаться, а ФРС добьет всех ужесточением монетарной политики и реализуется сценарий Великой депрессии 30-ых?
Мы живем во времена, когда происходят ранее никогда не происходивщие события.
Любое предположние может сверщиться.
Когда-то невозможно было представить распад СССР.Потом никому в голову не могло прийти, что гражданские самолеты могут атаковать мирные города. Очень немногие оказались готовы к кризису 2008 года. Только в художественных книгах и фильмах могло возникнуть то, что сейчас происходит с ковидом по всему миру.
Так что я не сильно удивлюсь, если завтра Землю захватят гуманоиды в виде Винни-Пуха и Пятачка.
У меня вообще уже по удивлению лимит исчерпан.
Вас не дивує людська тупість і простота???
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Додано: Чет 11 лис, 2021 07:55
я так поняв, шо вчера у прохожей случился какой-то казус, шо прохожий тут всех обгавкал?
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Додано: Чет 11 лис, 2021 07:57
zРадио написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Практики, как так? Рост же вечен
Падение Укрбуда и Аркады способствовало росту цены на реальную, физически существующую недвижимость.
Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.
Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене. В общем, я бы мог порекомендовать почитать об Азиатском финансовом кризисе, но вы ответите, что знаете о нем больше, чем я. На том предложу и сойтись
)
Буду смиятся, когда НВЕР ніколи не стане заверешенкой, як наслідок великого депресняка - НВЕР стане НЕВЕР )))
зі. як ви лодку назовете, так она і попливет
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Додано: Чет 11 лис, 2021 08:00
zРадио написав:
China Evergrande Group today again defaulted on interest payments to international investors. DMSA itself is invested in these bonds and has not received any interest payments
until today's end of the grace period. Now DMSA is preparing bankruptcy proceedings against Evergrande and calls on all bond investors to join it
Vlad442 написав:
Меня интересует именно грамматика. Или только у меня эта фраза вызывает недоумение
?
Vlad442, на мое імхо там усе ОК... Хоча найтів спікер може і придовбається...
Мене постійно найтів спікери по мєлочі правлять
хінді інгліш він такий ))))
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Додано: Чет 11 лис, 2021 08:03
zРадио написав: UA написав:
Что то ваша экономическая наука, кроме раздачи денег других путей не видит.
Опыт СССР конца 80-х внедряют в мировом масштабе
Если сверхмягкая ДКП продолжится, я с вами соглашусь. Длительное QE - это путь в один конец, по которому пошли Зимбабве и Венесуэла. Вероятность этого сценария оцениваю как низкую. Во-первых, тейперинг уже начали, во-вторых, сегодняшний инфляционный отчет заставляет волноваться даже главных популистов. Байден заявил, что берет инфляцию под личный контроль, и это главный вызов для него как президента
.
певен, що крім фарта ми від нього більш нічого не почуємо
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Додано: Чет 11 лис, 2021 08:07
rjkz написав:
У меня когда-то была препод из Канады, я ее спрашиваю, а в Канаде нейтивы знают все эти правила?
Нет, говорит, мы просто в этом растем, говорим, но объяснить, почему так говорим - не можем.
Собственно, нейтивы русского и украинского тоже правил не знают, но говорят как-то.
Кстати, в США или образованные или иностранцы говорят грамотно. дЛя остальных - три простых времени. Спроси что-то у среднего американца в перфектном времени - фиг поймет
. В Канаде как-то получше с этим, может тяжесть Британской Короны обязывает?
Колись мене в Вашинготон ДіСі якісь потомки рабів в метро щось запитатили про квитки чи щось таке...
Саме смішно, що я зрозумів чьо вони хотіли, а ось моя довга відповідь не була зрозуміла - і тут я прифігів
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