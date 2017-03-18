flyman написав:
ніт, це ж не АТБ
Продай тому забудовнику ідею червоних цінників...
і нехай тобі зроблять за ідею "визначну" знижку...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 08:09
Продай тому забудовнику ідею червоних цінників...
і нехай тобі зроблять за ідею "визначну" знижку...
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