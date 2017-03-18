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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8863886488658866

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 08:09

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:як я і вангував, забудовник кавалірок продовжив сезон осінніх скидок (думаю, плавно перейдуть у новорічні та різдвяні), параплануєм

А в грошах/цифрах - ціна не міняється?
Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?

ніт, це ж не АТБ

Продай тому забудовнику ідею червоних цінників...

і нехай тобі зроблять за ідею "визначну" знижку...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:09

вот такий замисловатий оборот речі:
  Proofy написав:стоял вопрос по грамматике
DMSA itself is invested
почему тут эту форму втулили

"DMSA сам інвестував", тільки в пасивній формі, українською в пасиві так не перекладеш, вийде щось "DMSA сам є інвестувавшим"

з.і.
а чому на западенщині кажуть: "вчора був ходив до склєпу, і завтра теж буду ходив"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 лис, 2021 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.

Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.

Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:17

  vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.

Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.

Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.

К чему это нам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:22

  BIGor написав:
  vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.

Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.

Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.

К чему это нам?

Панянка розказує нам про інфляцію доляра.
КРЖН повинен дорожчати.
Квартири в Єпенях, шуби і колготи - також))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лис, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:30

Икарус таки решил реализовать свою идею стать миллионером на инвестиции в Фундуклеевский: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... N5YIg.html
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:35

  Frant написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.

Об этом сообщает CNBC.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.

Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.

Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.

Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.

Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.

К чему это нам?

Панянка розказує нам про інфляцію доляра.
КРЖН повинен дорожчати.
Квартири в Єпенях - також))))

У вас опять заскок на сексуальной почве? Попробуйте рисполепт если ваши препараты не помогают
vitaliian
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