Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.
Об этом сообщает CNBC.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.
Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.
Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.
Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.
Об этом сообщает CNBC.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.
Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.
Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.
Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.
Об этом сообщает CNBC.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.
Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.
Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.
Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
К чему это нам?
Панянка розказує нам про інфляцію доляра. КРЖН повинен дорожчати. Квартири в Єпенях, шуби і колготи - також))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лис, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.
Об этом сообщает CNBC.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.
Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.
Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.
Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.
Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.
К чему это нам?
Панянка розказує нам про інфляцію доляра. КРЖН повинен дорожчати. Квартири в Єпенях - також))))
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