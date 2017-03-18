Додано: Чет 11 лис, 2021 09:12

По данным американского Министерство труда, оптовые цены в США выросли на 8,6% по сравнению с октябрем прошлого года. Это самый высокий годовой показатель инфляции за последние 11 лет.



Об этом сообщает CNBC.



Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс за месяц вырос на 0,4%, что больше, чем в сентябре (тогда был рост на 0,1%). В годовом исчислении цены основных производителей выросли на 6,2%. Такие рекордные показатели в последний раз были в ноябре 2010 года.



Индекс цен производителей Министерства труда, который измеряет оптовые цены, в октябре вырос на 0,6%, что означает рост на 8,6% по сравнению с прошлым годом.



Росту цен способствовало резкое повышение стоимости бензина и автомобилей, который больше отразился на товарах, чем на услугах.



Цены на товары выросли на 1,2% по сравнению с ростом только на 0,2% цен на услуги. В строительной сфере цены подскочили на 6,6%.



Что касается услуг, более 80% прироста цен на услуги конечного спроса пришлись на автомобили и автозапчасти, которые увеличились на 8,9%.