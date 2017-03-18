Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Падение Укрбуда и Аркады способствовало росту цены на реальную, физически существующую недвижимость.
Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.
Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене. В общем, я бы мог порекомендовать почитать об Азиатском финансовом кризисе, но вы ответите, что знаете о нем больше, чем я. На том предложу и сойтись)
zРадио написав:Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.
Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене.
То есть вы думаете, что начался мировой долговой кризис? Пузыри начнут лопаться, а ФРС добьет всех ужесточением монетарной политики и реализуется сценарий Великой депрессии 30-ых?
Успіх написав:А в грошах/цифрах - ціна не міняється? Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?
ніт, це ж не АТБ
Тобто, стабільна ціна і стабільні знижки вже другий, чи третій місяць?
на новий котлован спочатку була знижка мінус 4К на м2, на решту (готове і частково готове) 2к на м2. Тепер скрізь знижка 2К на м2. Ціна м2 в залежить від стану готовності об"єкту, метражу, поверха (найдешевше цоколь площею від 30м2+)