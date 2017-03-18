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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8861886288638864>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:53

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Практики, как так? Рост же вечен

Падение Укрбуда и Аркады способствовало росту цены на реальную, физически существующую недвижимость.


Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.

Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене. В общем, я бы мог порекомендовать почитать об Азиатском финансовом кризисе, но вы ответите, что знаете о нем больше, чем я. На том предложу и сойтись)
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:як я і вангував, забудовник кавалірок продовжив сезон осінніх скидок (думаю, плавно перейдуть у новорічні та різдвяні), параплануєм

А в грошах/цифрах - ціна не міняється?
Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тут совсем другая причинно-следственная связь. У Аркады и Укрбуда не было международных бондовых инвесторов, как этот немецкий DMSA, заявивший, что будет банкротить китайского застройщика. Да и масштаб решительно не тот.

Потеря денег в активах, считавшихся надежными, может задаунгрейдить весь кластер EМ. КРЖН - это маленький кирпичик в большой стене.

То есть вы думаете, что начался мировой долговой кризис? Пузыри начнут лопаться, а ФРС добьет всех ужесточением монетарной политики и реализуется сценарий Великой депрессии 30-ых?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:47

  Успіх написав:
  flyman написав:як я і вангував, забудовник кавалірок продовжив сезон осінніх скидок (думаю, плавно перейдуть у новорічні та різдвяні), параплануєм

А в грошах/цифрах - ціна не міняється?
Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?

ніт, це ж не АТБ
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вон сейчас в Берег Резиденции квартиры последней надежды продают на черную пятницу.
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Икарус таки решил реализовать свою идею стать миллионером на инвестиции в Фундуклеевский: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... N5YIg.html
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/IUdoBAJY2j4
Интервью Кличко Гордону
Там и про количество населения и недострои немного есть. Большая реконструкция Крещатика в 2022. Ремонт дорог и ТД.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 10:50

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:як я і вангував, забудовник кавалірок продовжив сезон осінніх скидок (думаю, плавно перейдуть у новорічні та різдвяні), параплануєм

А в грошах/цифрах - ціна не міняється?
Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?

ніт, це ж не АТБ

Тобто, стабільна ціна і стабільні знижки вже другий, чи третій місяць? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:38

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А в грошах/цифрах - ціна не міняється?
Чи, умовно, був м2 17 000грн при знижці 5%, а тепер м2 17 500грн і теж знижка 5%?

ніт, це ж не АТБ

Тобто, стабільна ціна і стабільні знижки вже другий, чи третій місяць? :shock:

на новий котлован спочатку була знижка мінус 4К на м2, на решту (готове і частково готове) 2к на м2. Тепер скрізь знижка 2К на м2. Ціна м2 в залежить від стану готовності об"єкту, метражу, поверха (найдешевше цоколь площею від 30м2+)

Другий+ місяць акційному параплану.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:37

Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/679627/
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