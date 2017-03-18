Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:50
flyman
Аааааа, то ти так і кажи, що ціни РОСТУТЬ (по мірі готовності) і знижку трохи почікали
А то я думав, що твою будудову напів-заморозили(крутяться там двоє робітників) - і, відповідю, ціна "заморожена"
А воно он як, Міхалич!©
А де твої фото з будови?
Чому не розмістиш їх тут, як от я це роблю неодноразово?
Це ж не важко!
п.с.
Так, так панове - вже на моєму будинку дають колір👍 а до здачі залишилось якихось 7 місяців!👍😃🏋️
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:05
Успіх Ооооо, ШРТ прямо під під'їзд - це гуд. Флай оцінить.
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Успіх
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40
Успіх написав: flyman
Аааааа, то ти так і кажи, що ціни РОСТУТЬ (по мірі готовності) і знижку трохи почікали
А то я думав, що твою будудову напів-заморозили(крутяться там двоє робітників) - і, відповідю, ціна "заморожена"
А воно он як, Міхалич!©
А де твої фото з будови?
Чому не розмістиш їх тут, як от я це роблю неодноразово?
Це ж не важко!
п.с.
Так, так панове - вже на моєму будинку дають колір👍 а до здачі залишилось якихось 7 місяців!👍😃🏋️
тому що я не акурт і не Успіх, так що страдай без фоток
flyman
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:47
Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп
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zРадио
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Додано: Чет 11 лис, 2021 14:53
zРадио написав:
Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп
Лучше тред прорабов продолжить
та вроде сегодня есть инфо что дефолта пока нет, выплаты по купонам идут
не?
а вообще это действительно оффтоп, каким боком китайский застройщик к Киеву?
Прохожий
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Додано: Чет 11 лис, 2021 15:46
Прохожий написав: zРадио написав:
Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп
Лучше тред прорабов продолжить
та вроде сегодня есть инфо что дефолта пока нет, выплаты по купонам идут
не?
а вообще это действительно оффтоп, каким боком китайский застройщик к Киеву?
ніяким, КРЖН - тиха гавань, глобальні кризи його оминають по принципу "кріза нам мінєт"
flyman
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