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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8862886388648865>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:50

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

flyman
Аааааа, то ти так і кажи, що ціни РОСТУТЬ (по мірі готовності) і знижку трохи почікали :mrgreen:
А то я думав, що твою будудову напів-заморозили(крутяться там двоє робітників) - і, відповідю, ціна "заморожена" :D
А воно он як, Міхалич!© :mrgreen:

А де твої фото з будови?
Чому не розмістиш їх тут, як от я це роблю неодноразово?
Це ж не важко!
Зображення

п.с.
Так, так панове - вже на моєму будинку дають колір👍 а до здачі залишилось якихось 7 місяців!👍😃🏋️
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:05

Успіх Ооооо, ШРТ прямо під під'їзд - це гуд. Флай оцінить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:27

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.2

  airmax78 написав:Успіх Ооооо, ШРТ прямо під під'їзд - це гуд. Флай оцінить.

Це одна гілка, по якій дуже рідко щось проїзджає(типу депо) - а основні гілки трохи далі :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40

  Успіх написав:flyman
Аааааа, то ти так і кажи, що ціни РОСТУТЬ (по мірі готовності) і знижку трохи почікали :mrgreen:
А то я думав, що твою будудову напів-заморозили(крутяться там двоє робітників) - і, відповідю, ціна "заморожена" :D
А воно он як, Міхалич!© :mrgreen:

А де твої фото з будови?
Чому не розмістиш їх тут, як от я це роблю неодноразово?
Це ж не важко!
Зображення

п.с.
Так, так панове - вже на моєму будинку дають колір👍 а до здачі залишилось якихось 7 місяців!👍😃🏋️

тому що я не акурт і не Успіх, так що страдай без фоток
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:47

  Bezzhenets написав:Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/679627/


Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп :) Лучше тред прорабов продолжить
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:53

  zРадио написав:
  Bezzhenets написав:Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/679627/


Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп :) Лучше тред прорабов продолжить

та вроде сегодня есть инфо что дефолта пока нет, выплаты по купонам идут
не?

а вообще это действительно оффтоп, каким боком китайский застройщик к Киеву?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп

Да, потерли ветку хорошо. 3/4 сообщений ушло вникуда.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:30

Варто, чи не варто викидати кошти на приховані плінтуса?)))

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/50308 ... 5-u-2021-r
Покупают.

Что оффтопа захотелось (может хоть трохи повисит) как банки прибалтийского пива после напряженного,но удачного дня(прибалтийское ,к слову, в Сельпо бывает дешевле пойла,которым на 99% наводнены прилавки маркетов,и которое также называется пивом).

Рынок недвижимости если посмотреть на пузыри виртуала вокруг по идее должен бы быть как минимум стабильным,или расти еще как в большинстве происходит в мире.

И вроде все как бы на позитиве для РН- гривна на подпорках из комодов и на подачках из вне - как на дороге броневик,ничего ее не колышет.

У народа непристроенного бабла-как у дурака фантиков.

С другой стороны -ежедневно включаю индикатор -информационные каналы.
Татарина и других братьев ущипнули совсем чуть чуть по налогам в бюджет где-то на
1-3% в плюс к тому мизеру,что был.
При том,что в мире таких как они облагают под 35-45% минимум и бюджеты купаются в деньгах.

Но этого оказалось достаточно,чтобы пацаны олигархи озверели.

Татаринские инфо-каналы и почти все остальные,которые еще пол-годика назад круглосуточно крутили - как хорошо цветет зелень,
вдруг начали заниматься медиа-киллерством - "Разум" плюс "нетрадиционный" плюс "шоколадный гетман" круглосуточно - тройной Твикс, мочат зелень, причем с элементами почти нецензурщины.

Крупный бизнес платит налогов ноль целых ноль хрен десятых,образно говоря,

Комоды и сельхоз.прод. пока что склеивают все,в т.ч. и РН.

Недвижимого дерьма для социально незащищенных слоев -чуть не 70-80% на рынке.

Таки может рухнуть.
В т.ч. и КАНы.
Вместе с гривной конечно же.
И таки особенно в евро,несмотря на то,что на моменте оно тонет.

На всякий случай- сам я вышел из кеша почти под ноль еще в начале лета,просто случилась оказия,когда-нибудь позже раскажу тут,если будет интересно.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:43

Автор77 а совмин продали?
vitaliian
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