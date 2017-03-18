https://news.finance.ua/ua/news/-/50308 ... 5-u-2021-r
Покупают.
Что оффтопа захотелось (может хоть трохи повисит) как банки прибалтийского пива после напряженного,но удачного дня(прибалтийское ,к слову, в Сельпо бывает дешевле пойла,которым на 99% наводнены прилавки маркетов,и которое также называется пивом).
Рынок недвижимости если посмотреть на пузыри виртуала вокруг по идее должен бы быть как минимум стабильным,или расти еще как в большинстве происходит в мире.
И вроде все как бы на позитиве для РН- гривна на подпорках из комодов и на подачках из вне - как на дороге броневик,ничего ее не колышет.
У народа непристроенного бабла-как у дурака фантиков.
С другой стороны -ежедневно включаю индикатор -информационные каналы.
Татарина и других братьев ущипнули совсем чуть чуть по налогам в бюджет где-то на
1-3% в плюс к тому мизеру,что был.
При том,что в мире таких как они облагают под 35-45% минимум и бюджеты купаются в деньгах.
Но этого оказалось достаточно,чтобы пацаны олигархи озверели.
Татаринские инфо-каналы и почти все остальные,которые еще пол-годика назад круглосуточно крутили - как хорошо цветет зелень,
вдруг начали заниматься медиа-киллерством - "Разум" плюс "нетрадиционный" плюс "шоколадный гетман" круглосуточно - тройной Твикс, мочат зелень, причем с элементами почти нецензурщины.
Крупный бизнес платит налогов ноль целых ноль хрен десятых,образно говоря,
Комоды и сельхоз.прод. пока что склеивают все,в т.ч. и РН.
Недвижимого дерьма для социально незащищенных слоев -чуть не 70-80% на рынке.
Таки может рухнуть.
В т.ч. и КАНы.
Вместе с гривной конечно же.
И таки особенно в евро,несмотря на то,что на моменте оно тонет.
На всякий случай- сам я вышел из кеша почти под ноль еще в начале лета,просто случилась оказия,когда-нибудь позже раскажу тут,если будет интересно.