як бізнес? успішно накривається мідним тазом?
чи відоси спасають від депресухи?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:45
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы неправильно поняли,vitaliian, не из метров вышел,а наоборот.
К тому,что было вытряхнул все что было и докупил.
Когда возвращусь из путешествия поделюсь как нибудь.
И не совмин в Киеве,а чешка возле метро в зеленой зоне старенькая,но удаленькая,ликвидная в оренде- еще 17 лет назад купилась.
На совмин тогда не наскреб.
Совмины в те времена вырывали с мордобоем на аукционах.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 11 лис, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:48
зельонку зі слугами змішають із шеколадом, а те що вона творить із піплом, то 73% вже буде антирейтинг, просто вони десь у своєму космосі ширяють
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 лис, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То что творят с пиплом тридцать лет -это за лохов просто держат,
на жаргоне подзащитных адвоката - за терпил.
Публика в основном просто не понимает,что в такой богатой стране можно жить по человечески.
А зеленка просто пришел как Сусанин,с добрыми намерениями, а не расчитал,что сразу по пояс в олигархическом болоте застрял, и кругом гадючье ширяет.
У гадючья аппетит такой,что с каждым днем - все больше.
Не понимают,что сами себе яму копают, рано,или поздно таки кризисом очередным окончится пирушка ихняя.
Додано: Чет 11 лис, 2021 18:58
ну, поки була сприятлива кон"юктура на зовнішніх ринках, то могли красти із "прибутків",
це як ВФЯ, якому до 2013 масть ішла, поки QE було зі сторони ФРС, а потім "што-то пошло нє так"
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так тырят в 10 раз меньше таки,ну так образно.
Почему и шоколада гнусного с нетрадиционным и с Разумом почти все каналы в прайм тайм крутят безостановочно.
На 3% кормушку обрезали,
вот и озверела братва.
Пока все так,сельхоз плюс комоды плюс подачки плюс бумаги все держат.
А не так пойдет, так как в следующие большинства уже не будет,
хреновое оно,или полухреновое,
но не отморозки олигархические.
Зайдет голодного олигархического дерьма,политологов, жополизов олигархических куча ,
пресдставляю,что будет с РН и гривной.
Мне то пофиг,кеша уже нет, так что я лицо не заинтересованное ,со стороны просто наблюдаем.
Это как если вдруг завтра донецкий урка к власти бы вернулся.
Аналогично.
Она эта свора - будущая,которая может придти не особо лучше донецкого урки.
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Точнее с РН и гривной оно по идее раньше должно быть, -факторы два -первый, приближение даты,хотя еще как бы пару лет,но оно опережающе начнется,
и второй - кирпичик какой-нибудь вылетит,то ли штаты тейпернут по взрослому,то ли комодик какой сдуется,
то ли просто ситуация дозреет.
Оно рвануть может по идее в любой момент.
Когда гривна была 4-70 - 4-80, тоже как бы алогично все было.
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:23
Новый ЖК Коррупционер
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?
Додано: Чет 11 лис, 2021 19:43
Головна розтрата Долярчеків - це їжа, бензин і одяг. Акурт на сусідній гілці пропонує поїхати на ПМЖ в Туреччину, щоб мінімізувати ці витрати. За ... років проживання в Туреччині - можна наекономити і тут купити парочку новобудних квартир в центрі
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|