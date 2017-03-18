RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8863886488658866>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:45

  Успіх написав:

як бізнес? успішно накривається мідним тазом?
чи відоси спасають від депресухи?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26577
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы неправильно поняли,vitaliian, не из метров вышел,а наоборот.
К тому,что было вытряхнул все что было и докупил.
Когда возвращусь из путешествия поделюсь как нибудь.
И не совмин в Киеве,а чешка возле метро в зеленой зоне старенькая,но удаленькая,ликвидная в оренде- еще 17 лет назад купилась.
На совмин тогда не наскреб.
Совмины в те времена вырывали с мордобоем на аукционах.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 11 лис, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 09.11.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:48

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/503089/popyt-na-kupivlyu-kvartyr-u-stolychnyh-novobudovah-dlya-zdachi-v-orendu-zris-na-15-u-2021-r
Покупают.

Что оффтопа захотелось (может хоть трохи повисит) как банки прибалтийского пива после напряженного,но удачного дня(прибалтийское ,к слову, в Сельпо бывает дешевле пойла,которым на 99% наводнены прилавки маркетов,и которое также называется пивом).

Рынок недвижимости если посмотреть на пузыри виртуала вокруг по идее должен бы быть как минимум стабильным,или расти еще как в большинстве происходит в мире.

И вроде все как бы на позитиве для РН- гривна на подпорках из комодов и на подачках из вне - как на дороге броневик,ничего ее не колышет.

У народа непристроенного бабла-как у дурака фантиков.

С другой стороны -ежедневно включаю индикатор -информационные каналы.
Татарина и других братьев ущипнули совсем чуть чуть по налогам в бюджет где-то на
1-3% в плюс к тому мизеру,что был.
При том,что в мире таких как они облагают под 35-45% минимум и бюджеты купаются в деньгах.

Но этого оказалось достаточно,чтобы пацаны олигархи озверели.

Татаринские инфо-каналы и почти все остальные,которые еще пол-годика назад круглосуточно крутили - как хорошо цветет зелень,
вдруг начали заниматься медиа-киллерством - "Разум" плюс "нетрадиционный" плюс "шоколадный гетман" круглосуточно - тройной Твикс, мочат зелень, причем с элементами почти нецензурщины.

Крупный бизнес платит налогов ноль целых ноль хрен десятых,образно говоря,

Комоды и сельхоз.прод. пока что склеивают все,в т.ч. и РН.

Недвижимого дерьма для социально незащищенных слоев -чуть не 70-80% на рынке.

Таки может рухнуть.
В т.ч. и КАНы.
Вместе с гривной конечно же.
И таки особенно в евро,несмотря на то,что на моменте оно тонет.

На всякий случай- сам я вышел из кеша почти под ноль еще в начале лета,просто случилась оказия,когда-нибудь позже раскажу тут,если будет интересно.

зельонку зі слугами змішають із шеколадом, а те що вона творить із піплом, то 73% вже буде антирейтинг, просто вони десь у своєму космосі ширяють
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 лис, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26577
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То что творят с пиплом тридцать лет -это за лохов просто держат,
на жаргоне подзащитных адвоката - за терпил.
Публика в основном просто не понимает,что в такой богатой стране можно жить по человечески.

А зеленка просто пришел как Сусанин,с добрыми намерениями, а не расчитал,что сразу по пояс в олигархическом болоте застрял, и кругом гадючье ширяет.

У гадючья аппетит такой,что с каждым днем - все больше.
Не понимают,что сами себе яму копают, рано,или поздно таки кризисом очередным окончится пирушка ихняя.
Автор77
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 09.11.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:58

  Автор77 написав:Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То что творят с пиплом тридцать лет -это за лохов просто держат,
на жаргоне подзащитных адвоката - за терпил.
Публика в основном просто не понимает,что в такой богатой стране можно жить по человечески.

А зеленка просто пришел как Сусанин,с добрыми намерениями, а не расчитал,что сразу по пояс в олигархическом болоте застрял, и кругом гадючье ширяет.

У гадючья аппетит такой,что с каждым днем - все больше.
Не понимают,что сами себе яму копают, рано,или поздно таки кризисом очередным окончится пирушка ихняя.

ну, поки була сприятлива кон"юктура на зовнішніх ринках, то могли красти із "прибутків",
це як ВФЯ, якому до 2013 масть ішла, поки QE було зі сторони ФРС, а потім "што-то пошло нє так"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26577
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так тырят в 10 раз меньше таки,ну так образно.

Почему и шоколада гнусного с нетрадиционным и с Разумом почти все каналы в прайм тайм крутят безостановочно.
На 3% кормушку обрезали,
вот и озверела братва.

Пока все так,сельхоз плюс комоды плюс подачки плюс бумаги все держат.
А не так пойдет, так как в следующие большинства уже не будет,
хреновое оно,или полухреновое,
но не отморозки олигархические.
Зайдет голодного олигархического дерьма,политологов, жополизов олигархических куча ,
пресдставляю,что будет с РН и гривной.
Мне то пофиг,кеша уже нет, так что я лицо не заинтересованное ,со стороны просто наблюдаем.
Это как если вдруг завтра донецкий урка к власти бы вернулся.
Аналогично.
Она эта свора - будущая,которая может придти не особо лучше донецкого урки.
Автор77
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 09.11.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Точнее с РН и гривной оно по идее раньше должно быть, -факторы два -первый, приближение даты,хотя еще как бы пару лет,но оно опережающе начнется,
и второй - кирпичик какой-нибудь вылетит,то ли штаты тейпернут по взрослому,то ли комодик какой сдуется,
то ли просто ситуация дозреет.
Оно рвануть может по идее в любой момент.
Когда гривна была 4-70 - 4-80, тоже как бы алогично все было.
Автор77
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 09.11.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 1528 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:23

Новый ЖК Коррупционер
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 27/679131/
UA
 
Повідомлень: 6137
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1108 раз.
Подякували: 1367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?
adeges
 
Повідомлень: 3800
З нами з: 14.03.06
Подякував: 274 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:43

  flyman написав:
  Успіх написав:

як бізнес? успішно накривається мідним тазом?
чи відоси спасають від депресухи?

Головна розтрата Долярчеків - це їжа, бензин і одяг. Акурт на сусідній гілці пропонує поїхати на ПМЖ в Туреччину, щоб мінімізувати ці витрати. За ... років проживання в Туреччині - можна наекономити і тут купити парочку новобудних квартир в центрі
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22417
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8863886488658866>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21633 3989366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 17:01
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 357605
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50889
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.