Автор77 написав:

https://news.finance.ua/ua/news/-/503089/popyt-na-kupivlyu-kvartyr-u-stolychnyh-novobudovah-dlya-zdachi-v-orendu-zris-na-15-u-2021-rПокупают.Что оффтопа захотелось (может хоть трохи повисит) как банки прибалтийского пива после напряженного,но удачного дня(прибалтийское ,к слову, в Сельпо бывает дешевле пойла,которым на 99% наводнены прилавки маркетов,и которое также называется пивом).Рынок недвижимости если посмотреть на пузыри виртуала вокруг по идее должен бы быть как минимум стабильным,или расти еще как в большинстве происходит в мире.И вроде все как бы на позитиве для РН- гривна на подпорках из комодов и на подачках из вне - как на дороге броневик,ничего ее не колышет.У народа непристроенного бабла-как у дурака фантиков.С другой стороны -ежедневно включаю индикатор -информационные каналы.Татарина и других братьев ущипнули совсем чуть чуть по налогам в бюджет где-то на1-3% в плюс к тому мизеру,что был.При том,что в мире таких как они облагают под 35-45% минимум и бюджеты купаются в деньгах.Но этого оказалось достаточно,чтобы пацаны олигархи озверели.Татаринские инфо-каналы и почти все остальные,которые еще пол-годика назад круглосуточно крутили - как хорошо цветет зелень,вдруг начали заниматься медиа-киллерством - "Разум" плюс "нетрадиционный" плюс "шоколадный гетман" круглосуточно - тройной Твикс, мочат зелень, причем с элементами почти нецензурщины.Крупный бизнес платит налогов ноль целых ноль хрен десятых,образно говоря,Комоды и сельхоз.прод. пока что склеивают все,в т.ч. и РН.Недвижимого дерьма для социально незащищенных слоев -чуть не 70-80% на рынке.Таки может рухнуть.В т.ч. и КАНы.Вместе с гривной конечно же.И таки особенно в евро,несмотря на то,что на моменте оно тонет.На всякий случай- сам я вышел из кеша почти под ноль еще в начале лета,просто случилась оказия,когда-нибудь позже раскажу тут,если будет интересно.