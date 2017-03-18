Ще тримаюсь на плаву...
Недавно розширив(човен) асортимент, щоб міцніше триматись на плаву
А відосики, таки деколи й справді спасають від депресухи/підбадьорюють!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:19
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:37
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|