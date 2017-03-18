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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8863886488658866

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:19

  flyman написав:
  Успіх написав:

як бізнес? успішно накривається мідним тазом?
чи відоси спасають від депресухи?

Ще тримаюсь на плаву...
Недавно розширив(човен) асортимент, щоб міцніше триматись на плаву :roll:

А відосики, таки деколи й справді спасають від депресухи/підбадьорюють! :idea: :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:37

  adeges написав:А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?

Одно понятно: дальше Черновола жить по проспекту Победы будет сложновато.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:54

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©


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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:54

  adeges написав:А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?


Ну да.
Скоро на проезжей части все застроят, но на цены КРЖН это никак не повлияет...вернее наоборот - чем больше овноблока настроят, тем выше цена.
Почему? ХЗ. Наверное учебник по экономике скурили.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-eco-drea ... 0%B5%D0%B2

кто что слышал ?
Востаннє редагувалось KOKS в Чет 11 лис, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:15

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:22

  Успіх написав:



ты у сосушек жизни учишься? отпад
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:15

  KOKS написав:
  Успіх написав:



ты у сосушек жизни учишься? отпад

думаю, що він їх і не дивиться, це просто не реально, те що він тут накидав, хіба на швидкості 10х, думаю, що "ми його втрачаєм"
flyman
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  #<1 ... 8863886488658866
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