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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 20:19
flyman написав: Успіх написав:
як бізнес? успішно накривається мідним тазом?
чи відоси спасають від депресухи?
Ще тримаюсь на плаву...
Недавно розширив(човен) асортимент, щоб міцніше триматись на плаву
А відосики, таки деколи й справді спасають від депресухи/підбадьорюють!
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:37
adeges написав:
А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?
Одно понятно: дальше Черновола жить по проспекту Победы будет сложновато.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:54
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:54
adeges написав:
А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?
Ну да.
Скоро на проезжей части все застроят, но на цены КРЖН это никак не повлияет...вернее наоборот - чем больше овноблока настроят, тем выше цена.
Почему? ХЗ. Наверное учебник по экономике скурили.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 20:56
Востаннє редагувалось KOKS
в Чет 11 лис, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:15
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Додано: Чет 11 лис, 2021 21:18
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:15
KOKS написав: Успіх написав:
ты у сосушек жизни учишься? отпад
думаю, що він їх і не дивиться, це просто не реально, те що він тут накидав, хіба на швидкості 10х, думаю, що "ми його втрачаєм"
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