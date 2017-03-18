а що - деякі ролики я справді дивлюсь на пришвидшенні х1,5-1,75
А оці☝️що накидав, то більшість ще раніше подивився!
А деякі кидаю, а тоді вже їх переглядаю
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:44
Дешевые квартиры никому не нужны, типа дешевых жигулей 9й модели, а когда то больших денег стоили поэтому были всем нужны, понты всегда будут стоить дороже денег.
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:58
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