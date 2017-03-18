Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26
flyman написав:
хіба на швидкості 10х
а що - деякі ролики я справді дивлюсь на пришвидшенні х1,5-1,75
А оці☝️що накидав, то більшість ще раніше подивився!
А деякі кидаю, а тоді вже їх переглядаю
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:44
rjkz написав: adeges написав:
А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?
Ну да.
Скоро на проезжей части все застроят, но на цены КРЖН это никак не повлияет...вернее наоборот - чем больше овноблока настроят, тем выше цена.
Почему? ХЗ. Наверное учебник по экономике скурили.
Дешевые квартиры никому не нужны, типа дешевых жигулей 9й модели, а когда то больших денег стоили поэтому были всем нужны, понты всегда будут стоить дороже денег.
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Додано: Чет 11 лис, 2021 22:57
і на сон грядущий естету аірмаксу
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Додано: Чет 11 лис, 2021 23:16
Забаньте долярчика, плз
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