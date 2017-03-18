а що - деякі ролики я справді дивлюсь на пришвидшенні х1,5-1,75
А оці☝️що накидав, то більшість ще раніше подивився!
А деякі кидаю, а тоді вже їх переглядаю
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:44
Дешевые квартиры никому не нужны, типа дешевых жигулей 9й модели, а когда то больших денег стоили поэтому были всем нужны, понты всегда будут стоить дороже денег.
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 11 лис, 2021 22:58
Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аренда тормознула https://news.finance.ua/ru/news/-/50364 ... ndy-zhilya
Хотя она и так особо не росла, в отличии от цен на м2, что по факту делало инвестиции в недвигу последний год не особо привлекательными для целе аренды, а под перепродажу тоже поезд уходит (если уже не ушел)
Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:31
Сегодня видел таксиста в тюрбане. Мы становимся Европой. А значит, европейские цены на недвижимость не за горами. Таков мой прогноз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не верю я, комрады, в 10куе за метр в нвере. Не потянет Киев такой многоквартирный дом. И место для него не то. Честно говоря, и в 5 куе за метр верится с трудом.
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