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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8864886588668867

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:хіба на швидкості 10х

:D а що - деякі ролики я справді дивлюсь на пришвидшенні х1,5-1,75
А оці☝️що накидав, то більшість ще раніше подивився!
А деякі кидаю, а тоді вже їх переглядаю ;) :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:44

  rjkz написав:
  adeges написав:А большевик уже и оплачен... Хотя какое это имеет отношении к КРЖН?


Ну да.
Скоро на проезжей части все застроят, но на цены КРЖН это никак не повлияет...вернее наоборот - чем больше овноблока настроят, тем выше цена.
Почему? ХЗ. Наверное учебник по экономике скурили.

Дешевые квартиры никому не нужны, типа дешевых жигулей 9й модели, а когда то больших денег стоили поэтому были всем нужны, понты всегда будут стоить дороже денег.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

і на сон грядущий естету аірмаксу
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:58

  flyman написав:і на сон грядущий естету аірмаксу
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ЗЕлена енергетика? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:16

Забаньте долярчика, плз
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Аренда тормознула https://news.finance.ua/ru/news/-/50364 ... ndy-zhilya
Хотя она и так особо не росла, в отличии от цен на м2, что по факту делало инвестиции в недвигу последний год не особо привлекательными для целе аренды, а под перепродажу тоже поезд уходит (если уже не ушел)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:31

Сегодня видел таксиста в тюрбане. Мы становимся Европой. А значит, европейские цены на недвижимость не за горами. Таков мой прогноз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 00:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не верю я, комрады, в 10куе за метр в нвере. Не потянет Киев такой многоквартирный дом. И место для него не то. Честно говоря, и в 5 куе за метр верится с трудом.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://korrespondent.net/world/4416294 ... kraynu-smy
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