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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:11
KOKS написав: Успіх написав:
[]
ты у сосушек жизни учишься? отпад
Він ще сам - добрячий приймак-сосун!
Долярчик, заведи собі акаунт в Інстаграмі!
Будеш ліпити там фотки пиріжків, недобудів і пива! На заздрість іншим долярчикам-сосунам!
Тут не місце цьому сміттю.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:14
beee написав:
Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
3,14 невеликих будинка?)))
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:37
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