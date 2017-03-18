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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:14
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:42
А какая рентабельность аренды домов по сравнению с квартирами? Там же нюанс: нет среднего сегмента, сдаются либо старые хаты с совковым ремонтом или же котеджи с замахам на элит сегмент....рынку аренды домов очень не хватает среднего сегмента ИМХО: новые небольшие дома с новым ремонтом но без излишеств в виде бассейнов/бильярдных и тд
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:22
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30
Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лис, 2021 13:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:33
не знаю что там в комерции, ну по жилой недвиге в Киеве новости веселые)
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:36
Панянка пише нам з Ірпіня, не з Києва. Це слід враховувати.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:38
Frant Я пишу со смартфона, принимайте рисполепт, если не помогает увеличивайте дозу
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