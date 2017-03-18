Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди. Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
А какая рентабельность аренды домов по сравнению с квартирами? Там же нюанс: нет среднего сегмента, сдаются либо старые хаты с совковым ремонтом или же котеджи с замахам на элит сегмент....рынку аренды домов очень не хватает среднего сегмента ИМХО: новые небольшие дома с новым ремонтом но без излишеств в виде бассейнов/бильярдных и тд
Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лис, 2021 13:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там просел, недавно покупал коммерцию все нотариусы заняты, рылы на сделку пришлиис другой сделки. По аренде той же коммерции сдал на 6й день, 3й просмотр, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин не знают.
не знаю что там в комерции, ну по жилой недвиге в Киеве новости веселые)
vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Вижу полно вывесок с арендой, у меня на районе объект переделанный с квартиры на первом этаже второй год сдать не могут. ККЦ тут такие постил с серым фасадом.