RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8864886588668867>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 03:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://korrespondent.net/world/4416294 ... kraynu-smy
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1965
З нами з: 03.12.13
Подякував: 433 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
beee
 
Повідомлень: 349
З нами з: 26.11.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 07:14

  beee написав:Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.

3,14 невеликих будинка?)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22423
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1405 раз.
Подякували: 2341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:42

  beee написав:Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.


А какая рентабельность аренды домов по сравнению с квартирами? Там же нюанс: нет среднего сегмента, сдаются либо старые хаты с совковым ремонтом или же котеджи с замахам на элит сегмент....рынку аренды домов очень не хватает среднего сегмента ИМХО: новые небольшие дома с новым ремонтом но без излишеств в виде бассейнов/бильярдных и тд
Sidus
 
Повідомлень: 813
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:22

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп

Да, потерли ветку хорошо. 3/4 сообщений ушло вникуда.

Блин, а я в два ночи только с жемчужины маКсовой приехал. Что вчера заруба конкретная по ремонтам с Биии и Рикзом была и победил как всегда Фейслесс?
барабашов
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 16.06.15
Подякував: 217 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало
Феодал
 
Повідомлень: 51
З нами з: 18.08.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30

Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 12 лис, 2021 13:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9015
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:33

  vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там просел, недавно покупал коммерцию все нотариусы заняты, рылы на сделку пришлиис другой сделки. По аренде той же коммерции сдал на 6й день, 3й просмотр, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин не знают.

не знаю что там в комерции, ну по жилой недвиге в Киеве новости веселые) :)
Феодал
 
Повідомлень: 51
З нами з: 18.08.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:28

  vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.

Вижу полно вывесок с арендой, у меня на районе объект переделанный с квартиры на первом этаже второй год сдать не могут. ККЦ тут такие постил с серым фасадом.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 10.06.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:35

  барабашов написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вчера эту информацию с ветки удалили. Видимо, оффтоп

Да, потерли ветку хорошо. 3/4 сообщений ушло вникуда.

Блин, а я в два ночи только с жемчужины маКсовой приехал. Что вчера заруба конкретная по ремонтам с Биии и Рикзом была и победил как всегда Фейслесс?


Не, дефолт Эвергранда, стилистику и грамматику Инглиша и тп.
Наверное, таки Прохожего назначили модератором. :lol:
На самом деле, вопросы не только на ветке:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -priznakov
Привет, 2008-й? На столичном рынке жилья надувается ценовой пузырь. Вот пять признаков
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6333 раз.
Подякували: 3349 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 8864886588668867>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21636 3990158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 12:37
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 357692
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50903
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34657)
12.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.