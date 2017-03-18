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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37
vitaliian написав:Феодал
Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Поздравляю с покупкой! В Ирпене что-то присмотрели или Киев? С ремонтом судя по всему? Торговались долго?
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