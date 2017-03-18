|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37
vitaliian написав:Феодал
Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Поздравляю с покупкой! В Ирпене что-то присмотрели или Киев? С ремонтом судя по всему? Торговались долго?
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:23
Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9974
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1314 раз.
- Подякували: 2251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:36
Overpriced хрень, которая никогда не окупиться, если покупать по тем ценам.
Хотя для застройщика наоборот, промка в далеко не лучшем месте по цене центра
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21636
|3990213
|
П'ят 12 лис, 2021 12:37
Frant
|
|710
|357694
|
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
|
|20
|50903
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|