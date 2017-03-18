RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8864886588668867

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37

  vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.


Поздравляю с покупкой! В Ирпене что-то присмотрели или Киев? С ремонтом судя по всему? Торговались долго?
Sidus
 
Повідомлень: 814
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:23

  rjkz написав:На самом деле, вопросы не только на ветке:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -priznakov

Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
airmax78
 
Повідомлень: 39912
З нами з: 25.10.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

юнит сити

https://youtu.be/EIHL4uZeN_c
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9974
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1314 раз.
Подякували: 2251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:36

  kingkongovets написав:юнит сити

https://youtu.be/EIHL4uZeN_c


Overpriced хрень, которая никогда не окупиться, если покупать по тем ценам.

Хотя для застройщика наоборот, промка в далеко не лучшем месте по цене центра
Sidus
 
Повідомлень: 814
З нами з: 17.09.14
Подякував: 44 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8864886588668867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2162, 2163, 2164
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21636 3990213
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 12:37
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
710 357694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 50903
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron