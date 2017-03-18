Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:01

beee написав: Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.

Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать. Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.

И у меня была такая идея лет 5-6 назад, когда цены на работы и материалы были на минимуме. Но помониторив аренду домов на тот момент, отказался от этой идеи. Основными съемщиками на тогда были понаехи с востока, а с таким контингентом связываться не было никакого желания.Последних пару лет эта тема снова актуальна, но я уже не так легок на подьем, чтобы ввязываться в стройку с нуля. Да и не понятно сколько этот "всплеск" продлится.Кстати, по чем вы строите сейчас плюс-минус? Можно в личку.