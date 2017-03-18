|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37
vitaliian написав:Феодал
Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Поздравляю с покупкой! В Ирпене что-то присмотрели или Киев? С ремонтом судя по всему? Торговались долго?
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:23
Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39912
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 9974
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1314 раз.
- Подякували: 2251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:36
Overpriced хрень, которая никогда не окупиться, если покупать по тем ценам.
Хотя для застройщика наоборот, промка в далеко не лучшем месте по цене центра
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:48
unicdima написав: vitaliian написав:Феодал
Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.
Вижу полно вывесок с арендой, у меня на районе объект переделанный с квартиры на первом этаже второй год сдать не могут. ККЦ тут такие постил с серым фасадом.
размещение объявлений по аренде коммерции платное (на олх) может они посчитали что проще один раз вывеску изготовить? Представляете если б каждая квартира которая сдается писала на окне аренда? В каждом доме до 50% в аренде и полюбому на дом какие то пару вакантных квартир имеется.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9017
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:23
Феодал написав:
Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало
тоже на Позняках заметил такую тенденцию по вторичке
-
Пух
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 12.10.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:25
Пух написав: Феодал написав:
Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало
тоже на Позняках заметил такую тенденцию по вторичке
Є така справа в Києві.
Лише в Прикиєвських Єпенях, за даними ірпіньської бухгалтерші - попит на житло все зростає і зростає.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22424
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1405 раз.
- Подякували: 2341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:01
beee написав:
Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди. Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать
.
И у меня была такая идея лет 5-6 назад, когда цены на работы и материалы были на минимуме. Но помониторив аренду домов на тот момент, отказался от этой идеи. Основными съемщиками на тогда были понаехи с востока, а с таким контингентом связываться не было никакого желания.
Последних пару лет эта тема снова актуальна, но я уже не так легок на подьем, чтобы ввязываться в стройку с нуля. Да и не понятно сколько этот "всплеск" продлится.
Кстати, по чем вы строите сейчас плюс-минус? Можно в личку.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21637
|3990326
|
|
|710
|357701
|
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
|
|20
|50905
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|