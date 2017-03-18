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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8864886588668867

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:37

  vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.


Поздравляю с покупкой! В Ирпене что-то присмотрели или Киев? С ремонтом судя по всему? Торговались долго?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:23

  rjkz написав:На самом деле, вопросы не только на ветке:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -priznakov

Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

юнит сити

https://youtu.be/EIHL4uZeN_c
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:36

  kingkongovets написав:юнит сити

https://youtu.be/EIHL4uZeN_c


Overpriced хрень, которая никогда не окупиться, если покупать по тем ценам.

Хотя для застройщика наоборот, промка в далеко не лучшем месте по цене центра
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:48

  unicdima написав:
  vitaliian написав:Феодал Не знаю кто там куда просел, недавно покупал коммерцию все нормальные нотариусы заняты, очередь на неделю. Рылы на сделку пришли с другой сделки. По аренде той же коммерции, сдал на 6й день, на 3м просмотре, всего звонков было около 30. Рыли говорили что рынок на моменте сверхдинамичен, причин активности не знают.

Вижу полно вывесок с арендой, у меня на районе объект переделанный с квартиры на первом этаже второй год сдать не могут. ККЦ тут такие постил с серым фасадом.
размещение объявлений по аренде коммерции платное (на олх) может они посчитали что проще один раз вывеску изготовить? Представляете если б каждая квартира которая сдается писала на окне аренда? В каждом доме до 50% в аренде и полюбому на дом какие то пару вакантных квартир имеется.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:23

  Феодал написав:Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало

тоже на Позняках заметил такую тенденцию по вторичке
Пух
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:25

  Пух написав:
  Феодал написав:Обратили внимание что у риелторов уже месяц как просели продажи? Думаю это только начало

тоже на Позняках заметил такую тенденцию по вторичке

Є така справа в Києві.
Лише в Прикиєвських Єпенях, за даними ірпіньської бухгалтерші - попит на житло все зростає і зростає.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:01

  beee написав:Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.


И у меня была такая идея лет 5-6 назад, когда цены на работы и материалы были на минимуме. Но помониторив аренду домов на тот момент, отказался от этой идеи. Основными съемщиками на тогда были понаехи с востока, а с таким контингентом связываться не было никакого желания.
Последних пару лет эта тема снова актуальна, но я уже не так легок на подьем, чтобы ввязываться в стройку с нуля. Да и не понятно сколько этот "всплеск" продлится.
Кстати, по чем вы строите сейчас плюс-минус? Можно в личку.
drevlyanin
 
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