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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
юнит сити
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:36
Overpriced хрень, которая никогда не окупиться, если покупать по тем ценам.
Хотя для застройщика наоборот, промка в далеко не лучшем месте по цене центра
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:48
размещение объявлений по аренде коммерции платное (на олх) может они посчитали что проще один раз вывеску изготовить? Представляете если б каждая квартира которая сдается писала на окне аренда? В каждом доме до 50% в аренде и полюбому на дом какие то пару вакантных квартир имеется.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:23
Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:01
И у меня была такая идея лет 5-6 назад, когда цены на работы и материалы были на минимуме. Но помониторив аренду домов на тот момент, отказался от этой идеи. Основными съемщиками на тогда были понаехи с востока, а с таким контингентом связываться не было никакого желания.
Последних пару лет эта тема снова актуальна, но я уже не так легок на подьем, чтобы ввязываться в стройку с нуля. Да и не понятно сколько этот "всплеск" продлится.
Кстати, по чем вы строите сейчас плюс-минус? Можно в личку.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:27
начал я было продавать дачу с участком (психонул чего-то).
приезжало несколько товарищей с прикидкой домиков налепить и сдавать.
не знаю, зачем я это пишу, здесь этого явно не заслужили
программисты, которые сняли у меня дом и несколько остальных клиентов, кто записался на просмотр, жаловались, что снять дом то можно, но никому нафиг не нужно 200, 300 м2.
люди хотят маленькое - 100 м2, 80 м2, но не в колхозном стиле, а современное.
поэтому круглогодичная аналогия базы отдыха - небольшие современные дома будут пользоваться спросом.
не знаю за сколько будем строить. я блин 2 дома за свои бабки достраивал. форма договора - твёрдая цена. кинули с пиломатериалами, с газоблоком - везли 2 месяца, кароч попандос. 500-600 долларов м2 - стены, крыша, фундамент точно будет.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1. количество сделок сейчас - есть точная цифра - доhyя
2. с сентября фин.мон возьмёт всех за balls, у кого они ещё остались. это нужно уточнить отдельным опросом здесь. напомните пож-ста
3. фин. мон -zhopa. zhopa - откуда бабки. бабки срочно влить в хаты
4. газ и др. подорожало сильно. материалы тоже.
5. хороших локаций всё меньше
6. колхозники продают участки? есть бабло
7. почему-то много иностранцев. с узкими глазами и иудеи. прямо пачками.
без понятия, чего они напали на бетон. может газоблок вкусный, х.з.
будет дорожать. выбора нет. но после того, как я куплю. пока стапэ
Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:49
З вересня 2022 ???????
Я давав посилання - на жаль, стерли.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 23:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Багато проходил сегодня аукцион по продаже Электронмаша
В отличие от четкого победителя по Большевику, ситуация здесь выглядит намного интереснее.
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