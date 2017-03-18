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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 07:28
А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.
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BIGor
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