|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 07:28
А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5410
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 915 раз.
- Подякували: 1173 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:44
beee написав:
Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
интересный сегмент, тоже над входом думаю. Пока работаю в сегменте долгосрочной аренды в черте города (реновированные дома и полдома), город 200+ тыс населения
-
budmix_org
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:10
rjkz написав: airmax78 написав:
Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
То есть, вас пузырь не смущает?
Пузыри обычно громко лопаются. Не?
Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39913
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 941 раз.
- Подякували: 4867 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, vitaliian
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21637
|3990907
|
|
|710
|357775
|
Сер 10 лис, 2021 13:16
Frant
|
|20
|50913
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|