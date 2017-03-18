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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8865886688678868

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 07:28

  adeges написав:Багато проходил сегодня аукцион по продаже Электронмаша ;)
https://ea2.openprocurement.auction/auc ... Op6w3zxTU0

В отличие от четкого победителя по Большевику, ситуация здесь выглядит намного интереснее.

А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:44

  beee написав:Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
интересный сегмент, тоже над входом думаю. Пока работаю в сегменте долгосрочной аренды в черте города (реновированные дома и полдома), город 200+ тыс населения
budmix_org
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:10

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:На самом деле, вопросы не только на ветке:
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... -priznakov

Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.

То есть, вас пузырь не смущает?
Пузыри обычно громко лопаются. Не?

Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:13

  airmax78 написав:Как пузырь без кредитных денег может вырасти?

Не обязательно накачивать кредитными деньгами сам сектор недвижимости.
Для Украины достаточно высоких мировых цен на сырье и шоб нерезы ОВГЗ покупали.
Что собственно и наблюдаем.
Америка печатает доллары (с)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:26

  BIGor написав:
  adeges написав:Багато проходил сегодня аукцион по продаже Электронмаша ;)
https://ea2.openprocurement.auction/auc ... Op6w3zxTU0

В отличие от четкого победителя по Большевику, ситуация здесь выглядит намного интереснее.

А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.


Смущает цена в 970 млн за 13 га земли индустриального назначения и офисное здание класса В- на окружной. Вангую отказ первых двух участников от заключения сделки с потерей 6.8 млн грр каждый. Вангую новый аукцион. И на конец вангую победителя - компанию, занявшую вчера 3е место (не девелопер кстати), и цену продажи 600 млн грн.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:42

  Investor_K написав:А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии

Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!

П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року. :| За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  Investor_K написав:А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии

Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!

П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року. :| За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Вийшли вже по новобудовам, і перегнали
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:59

  Faceless написав:
Frant написав:
  Investor_K написав:А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии

Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!

П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року. :| За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Вийшли вже по новобудовам, і перегнали

Не по всім сегментам. :lol:
Лише в деяких.

Очевидно, п. Фейслес не пам,ятає цін 2013 року. :wink:
Посередній 2к новобуд 70-80 м2 не в центрі на стадії здачі в експлуатацію - коштував 120 000 - 150 000 дол. Саме тому теплотехнік Юра_купив 3к панель з ремонтом в 2013 на Солом,янці за 110 000 дол. Тому що у нього не було 150 000 дол (мінімум) на новобуд + ремонт.

Про інфляцію долара за 8 років - теж не можна забувати. Мінімум 20% :mrgreen:
Frant
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