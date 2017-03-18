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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 07:28
А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.
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BIGor
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Додано: Суб 13 лис, 2021 08:44
beee написав:
Кинул я в аренду свою дачу, люди пачками просятся. Черт знает, что такое. Зима в переди.
Нужно было строить 3, 4 небольших дома, как я и хотел и сдавать.
интересный сегмент, тоже над входом думаю. Пока работаю в сегменте долгосрочной аренды в черте города (реновированные дома и полдома), город 200+ тыс населения
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Додано: Суб 13 лис, 2021 09:10
rjkz написав: airmax78 написав:
Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
То есть, вас пузырь не смущает?
Пузыри обычно громко лопаются. Не?
Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
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airmax78
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:07
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:13
airmax78 написав:
Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
Не обязательно накачивать кредитными деньгами сам сектор недвижимости.
Для Украины достаточно высоких мировых цен на сырье и шоб нерезы ОВГЗ покупали.
Что собственно и наблюдаем.
Америка печатает доллары (с)
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:26
BIGor написав:
А что смущает? Начинали с балансовой, а не с рыночной. Да и у бизнеса денег сейчас немеряно. Есть кредиты 5-7-9 и даже под 0% (бизнесу). Государство заливает гривной.
Смущает цена в 970 млн за 13 га земли индустриального назначения и офисное здание класса В- на окружной. Вангую отказ первых двух участников от заключения сделки с потерей 6.8 млн грр каждый. Вангую новый аукцион. И на конец вангую победителя - компанию, занявшую вчера 3е место (не девелопер кстати), и цену продажи 600 млн грн.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:42
Investor_K написав:
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!
П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року.
За винятком пари козирних новобудів в центрі.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:50
Frant написав: Investor_K написав:
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!
П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року.
За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Вийшли вже по новобудовам, і перегнали
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Faceless
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:59
Faceless написав: Frant написав: Investor_K написав:
А как биткойн без кредитных денег надулся? Так же как в свое время луковицы тюльпанов в Голландии
Паразіти, все надувають і надувають бульбашки!
Мало їм тюльпанів, доткомів і біткоїну!
П.С. Насправді - ціни КРЖН донині не вийшли на рівень довоєнного 2013 року.
За винятком пари козирних новобудів в центрі.
Вийшли вже по новобудовам, і перегнали
Не по всім сегментам.
Лише в деяких.
Очевидно, п. Фейслес не пам,ятає цін 2013 року.
Посередній 2к новобуд 70-80 м2 не в центрі на стадії здачі в експлуатацію - коштував 120 000 - 150 000 дол. Саме тому теплотехнік Юра_купив 3к панель з ремонтом в 2013 на Солом,янці за 110 000 дол. Тому що у нього не було 150 000 дол (мінімум) на новобуд + ремонт.
Про інфляцію долара за 8 років - теж не можна забувати. Мінімум 20%
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