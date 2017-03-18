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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8867886888698870

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5 5 117
1. Не вище 900
14%
16
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
12
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
15
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:52

Прохожий

Не кипятись. Китайский $ ВВП 2017-го = 129% от 2013-го, наш = 62% от 2013-го. Кроме того, Китай растет перманентно, мы - циклично (зависимость от сырья).

К сожалению, с китайцами нас сравнивать бессмысленно. Тем не менее, мы от них зависим, потому что от скорости роста их экономики зависит уровень спроса на наш экспорт и долг
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не кипятись

Я кипячусь?
рили?
ты меня с кем то попутал)
просто интересно было бы посмотреть на графики цен недвиги Пекина и Киева с 2013го)
после этого обговорим взаимное влияние и возможные пузыри)))
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:08

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.

То есть, вас пузырь не смущает?
Пузыри обычно громко лопаются. Не?

Как пузырь без кредитных денег может вырасти?


Актив (если это актив :lol: ) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.
Что произойдет?
Простой пример.
Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.
И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.
И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.
И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.
Который нах никому не выпал.
Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:25

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Не кипятись

Я кипячусь?
рили?
ты меня с кем то попутал)
просто интересно было бы посмотреть на графики цен недвиги Пекина и Киева с 2013го)
после этого обговорим взаимное влияние и возможные пузыри)))


А взаимного влияния тут и нет. Мы от них зависим, они от нас - нет. По-твоему, это так удивительно, или вовсе невозможно?..

Не верю я, что ты этого не понимаешь. По-моему, просто дурачишься, прикидываясь борцом за вселенскую справедливость. Я уже говорил, что делать, чтобы не быть вечно дисконтируемой обиженкой - инвестируй в РН развитых стран
zРадио
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