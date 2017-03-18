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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 лис, 2021 17:52
Прохожий
Не кипятись. Китайский $ ВВП 2017-го = 129% от 2013-го, наш = 62% от 2013-го. Кроме того, Китай растет перманентно, мы - циклично (зависимость от сырья).
К сожалению, с китайцами нас сравнивать бессмысленно. Тем не менее, мы от них зависим, потому что от скорости роста их экономики зависит уровень спроса на наш экспорт и долг
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:58
zРадио написав:
Не кипятись
Я кипячусь?
рили?
ты меня с кем то попутал)
просто интересно было бы посмотреть на графики цен недвиги Пекина и Киева с 2013го)
после этого обговорим взаимное влияние и возможные пузыри)))
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:08
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.
Удивительно конечно.
То есть, вас пузырь не смущает?
Пузыри обычно громко лопаются. Не?
Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
Актив (если это актив
) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.
Что произойдет?
Простой пример.
Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.
И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.
И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.
И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.
Который нах никому не выпал.
Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:25
Прохожий написав: zРадио написав:
Не кипятись
Я кипячусь?
рили?
ты меня с кем то попутал)
просто интересно было бы посмотреть на графики цен недвиги Пекина и Киева с 2013го)
после этого обговорим взаимное влияние и возможные пузыри)))
А взаимного влияния тут и нет. Мы от них зависим, они от нас - нет. По-твоему, это так удивительно, или вовсе невозможно?..
Не верю я, что ты этого не понимаешь. По-моему, просто дурачишься, прикидываясь борцом за вселенскую справедливость. Я уже говорил, что делать, чтобы не быть вечно дисконтируемой обиженкой - инвестируй в РН развитых стран
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:00
rjkz написав: airmax78 написав:
Как пузырь без кредитных денег может вырасти?
Актив (если это актив
) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.
Что произойдет?
Простой пример.
Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.
Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.
И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.
И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.
И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.
Который нах никому не выпал.
Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?
Сценарий реален. Но по нему вместе с попадаловом инвесторов .... будет дорожать готовое. Чтобы надуть пузырь - нужно плечо. Его нет. Люди заносят в ОП и перекупам свои кровные. Вот как легко доставшиеся кредитные понесут - тогда можно начинать волноваться.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:03
Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:06
airmax78 написав:
Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.
Пхахахах, "за день". Значит через неделю 140%^7 = 1050%? Гуляй на все
Когда уже Маск вместо этих скамодогов будет КРЖН пиарить? Кстати, а ты не хочешь топик киевского бетона в реддит открыть? 30-40% за день - некуево даже для того казино
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:22
zРадио написав:
А взаимного влияния тут и нет. Мы от них зависим, они от нас - нет.
Прохожий написав: zРадио написав:
Не кипятись
Я кипячусь?
рили?
ты меня с кем то попутал)
просто интересно было бы посмотреть на графики цен недвиги Пекина и Киева с 2013го)
после этого обговорим взаимное влияние и возможные пузыри)))
По-твоему, это так удивительно, или вовсе невозможно?..
Не верю я, что ты этого не понимаешь. По-моему, просто дурачишься, прикидываясь борцом за вселенскую справедливость. Я уже говорил, что делать, чтобы не быть вечно дисконтируемой обиженкой - инвестируй в РН развитых стран
так приведи графики и диаграммы как мы от них зависили по ценам с 2014го, будет наглядно и убедительно)
кстати Италия по твоему достаточно развитая страна или нет?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:36
zРадио написав: airmax78 написав:
Зрадио, пал последний препоследний оплот стабильности: Варшавский. Порешали все с землёй и ценники за день добавили 30-40%.
Пхахахах, "за день". Значит через неделю 140%^7 = 1050%? Гуляй на все
Когда уже Маск вместо этих скамодогов будет КРЖН пиарить? Кстати, а ты не хочешь топик киевского бетона в реддит открыть? 30-40% за день - некуево даже для того казино
Нормальный рост. За один день просто нагнал рынок.
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airmax78
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Додано: Суб 13 лис, 2021 20:02
[quote="5333882:airmax78"
Нормальный рост. За один день просто нагнал рынок.[/quote]
А пять лет назад фукали над общажками варшавского, сейчас наверное жаба давит, что не взяли этаж общажек)
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remark
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