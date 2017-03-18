Додано: Суб 13 лис, 2021 18:08

airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.

Удивительно конечно. Ещё чуть-чуть и спрогнозированную максимальную коррекцию от МХЗ, только вверх, подтвердит даже Укрстат.Удивительно конечно.

То есть, вас пузырь не смущает?

Пузыри обычно громко лопаются. Не? То есть, вас пузырь не смущает?Пузыри обычно громко лопаются. Не?

Как пузырь без кредитных денег может вырасти? Как пузырь без кредитных денег может вырасти?

Актив (если это актив) в который вкладывается СЛИШКОМ много не очень опытных людей, которые в какой-то момент или закончатся или толпой захотят выйти.Что произойдет?Простой пример.Сейчас совершенно нет финансовых оснований вкладываться в котлован с поставкой через 1-2-3-.. года под аренду. Но народ влазит. Потому что %% по депо не стимулируют.Через пару месяцев начнется если поднятие ставок, то найдется немало желающих выйти из овноблока под аренду.И тут выяснится, что на всех желающих может не хватить буратин с 5-ю золотыми.И новые рогатые животные в ОП не будут стоять с 4-х утра в камзолах 17 века ибо на репетицию в театр надеются успеть.И будет опять Киев в недостроях концептуального овноблока.Который нах никому не выпал.Как такой сценарий? Реален? Или буитокадаражать?